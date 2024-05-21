Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Veteran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film The Veteran
Sinopsis Film The Veteran (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film The Veteran akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Veteran adalah film thriller kejahatan aksi Inggris tahun 2011 yang disutradarai oleh Matthew Hope dan dibintangi oleh Toby Kebbell, Brian Cox, Tony Curran, dan Adi Bielski.

Sinopsis Film The Veteran

Robert Miller, seorang veteran pasukan payung, kembali dari perang di Afghanistan ke rumahnya di Heygate Estate, South London, yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan, dikuasai oleh geng-geng remaja bersenjata. Geng-geng ini dipimpin oleh penguasa narkoba bernama Jones yang tertarik mempekerjakan Miller, tetapi tawaran pekerjaan itu ditolak.

Sinopsis Film The Veteran

Melalui teman lama dari tentara, Miller mendapatkan pekerjaan dalam pengawasan rahasia. Ia segera direkrut oleh beberapa operatif pemerintah yang teduh untuk operasi rahasia guna mengawasi jaringan sel teroris yang dicurigai. Tertanam dalam kelompok teroris ini adalah seorang informan warga negara Inggris kelahiran Lebanon.

