HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Gimmick Lamaran, Sitha Marino Pastikan Hubungannya dengan Bastian Steel Tak Main-Main

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |10:05 WIB
Usai Gimmick Lamaran, Sitha Marino Pastikan Hubungannya dengan Bastian Steel Tak Main-Main
Sitha Marino pastikan hubungannya dengan Bastian Steel tak main-main (Foto: Instagram/bastiansteel)
A
A
A

JAKARTA - Sitha Marino dan Bastian Steel sempat menghebohkan publik lantaran mengunggah potret lamaran. Dalam unggahannya, Sitha tampak berpose bersama Bastian sambil memamerkan cincin yang tersemat jari manis.

Akibatnya, banyak yang meyakini Sitha telah dilamar oleh kekasihnya.

Sayangnya, lamaran itu ternyata hanya gimmick belaka untuk merilis produk parfum dengan konsep bak lamaran. Sitha Marino pun menjelaskan bahwa ide itu datang dari pihak marketing dari brand parfum tersebut.

"Dari marketingnya (soal ide lamaran)," kata Sitha Marino di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2024.

Bastian Steel dan Sitha Marino

Sitha Marino pastikan hubungannya dengan Bastian Steel tak main-main (Foto: Instagram/bastiansteel)

Lalu, adik Putri Marino itu pun mengungkap soal konsep lamaran impiannya yang ternyata tidak sama seperti apa yang diperlihatkan dalam unggahan itu.

"Aku juga sudah bilang kalau my dream itu misal lagi makan keluarga nih, terus dia (Bastian Steel) propose aku," ungkap Sitha Marino.

Konsep tersebut juga sudah dibicarakan dengan Bastian. Namun, belum diketahui secara pasti soal rencana lamaran mereka nantinya seperti apa.

"Nggak tahu, ngobrol-ngobrol gitu sudah sih, cuma belum tahu ke depannya kayak gimana," ujar Sitha Marino.

Halaman:
1 2
