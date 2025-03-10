Sitha Marino Pasang Target Menikah, Begini Tanggapan Bastian Steel

JAKARTA - Sitha Marino rupanya sudah menetapkan target menikah dalam dua tahun ke depan dan menyampaikan harapannya kepada sang kekasih, Bastian Steel.

Menanggapi permintaan tersebut, Bastian mengaku tidak keberatan. Apalagi, hubungan mereka sudah berjalan hampir lima tahun, sehingga menurutnya wajar jika seorang perempuan ingin memastikan keseriusan pasangannya.

"Ya, namanya perempuan boleh lah me-request soal keseriusan. Soalnya kalau dibilang lama, udah lima tahun lumayan lah kalau pendekatan," ujar Bastian Steel saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Meski begitu, Sitha bukan tipe yang mendesak atau memaksanya untuk segera menikah. Ia hanya ingin memastikan bahwa hubungan mereka tetap memiliki arah yang jelas dan semakin serius.

"Tapi, di saat aku menanyakan keseriusan ke Sitha juga, Sitha nggak memburu-burukan, cuma memberikan kayak, 'ya nggak apa-apa beb, aku cuma minta aja, setahun lagi ye, dua tahun lagi ye.' Mungkin supaya lebih fokus aja sama hubungannya," ungkap Bastian.

Bastian sendiri tidak merasa tertekan dengan target menikah yang diajukan Sitha. Ia justru bersyukur karena mereka bisa berdiskusi secara terbuka mengenai masa depan hubungan mereka. Baginya, pernikahan bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan tergesa-gesa, karena ia ingin memastikan bahwa rumah tangga yang dibangun nantinya bisa berjalan dengan baik.

"Nggak lah (risih), santai aja. Untungnya Sitha tipe orang yang bisa diajak komunikasi, jadi aku bilang, 'oke beb, aku coba terima permintaan kamu, tapi efeknya kamu tahu kan bakal gini, gini, gini.' Dari Sitha sendiri tahu dan kita nggak boleh ambil langkah yang terlalu cepat, yang akhirnya malah bikin hubungan nggak sukses. Yah, doain aja, karena Bastian mau serius juga abis ini," tutupnya.

