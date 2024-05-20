Biodata dan Agama Sitha Marino, Adik Putri Marino yang Terima Lamaran Bastian Steel

JAKARTA - Biodata dan agama Sitha Marino akan menjadi pembahasan dalam artikel ini. Namanya Sitha Marino sendiri mendadak banyak dicari, usai dirinya dilamar oleh kekasihnya, Bastian Steel pada Sabtu, 18 Mei kemarin.

Sitha Marino memiliki nama asli Ni Komang Sitha Dewi Marino. Lahir di Bali, 26 Agustus 1999, saat ini Sitha sudah genap berusia 24 tahun.

Sitha sendiri merupakan seorang seorang artis peran, penyanyi sekaligus atlet berdarah Italia dan Bali. Dia merupakan anak bungsu tiga bersaudara, dari pasangan Francesco Marino dan Marianna Rupadmi.

Menganut agama Katolik, Sitha Marino merupakan adik kandung dari artis Putri Marino dan Selly Ambar Marino. Selain itu, dia juga merupakan adik ipar dari Chicco Jerikho.

Pada 2017, Sitha sempat mengenyam pendidikan di Universitas Pelita Harapan jurusan Manajemen. Sayangnya, di 2018, ia dinyatakan keluar dari kampus tersebut. Padahal, ia sendiri mendapatkan beasiswa berkat prestasinya di dunia basket.

Diketahui, Sitha pernah mewakili sekolahnya, SMA Katolik Soverdi di ajang Honda DBL Bali Series selama dua musim, yakni pada 2015-2016. Dia juga pernah bertanding di ajang Srikandi Cup 2017-2018 di Makassar.

Selain itu, dia juga pernah mendapat penghargaan sebagai Top Block untuk kategori putri dalam liga mahasiswa Individual Awards Season 6.