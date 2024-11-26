Bastian Steel Dulu Dicuekin Putri Marino, Sekarang Bestie

JAKARTA - Bastian Steel kini tengah menjalin hubungan asmara dengan Sitha Marino, adik dari aktris Putri Marino. Menariknya, hubungan Bastian dengan calon kakak iparnya itu sempat mengalami masa-masa canggung sebelum akhirnya menjadi dekat seperti sekarang.

Bastian mengakui pada tahun pertama hubungannya dengan Sitha, Putri Marino terlihat cuek terhadapnya. Salah satu momen yang diingatnya adalah ketika ia menjemput Sitha di rumah, namun Putri seolah tidak menganggap kehadirannya.

"Pas awal-awal tuh canggung banget. Saya belum sempat salaman sama Kak Putri, eh dia udah masuk rumah duluan," cerita Bastian saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bastian Steel dan Sitha Marino

Butuh waktu sekitar satu tahun bagi Bastian untuk mencairkan suasana dan membangun komunikasi yang baik dengan Putri Marino. Kini, hubungan keduanya telah berubah menjadi sangat akrab.

"Udah dong, sekarang udah bestie. Udah bisa ngobrol santai, komunikasi juga lancar," tambahnya.

Wajar Jika Kakak Protektif

Bastian memahami bahwa sikap awal Putri Marino yang terlihat skeptis adalah hal yang wajar, mengingat sebagai kakak, Putri ingin memastikan adiknya menjalani hubungan dengan pria yang tepat.

"Ya, namanya juga kakak, pasti protektif. Waktu itu Kak Putri belum terlalu kenal saya, jadi wajar kalau butuh waktu untuk pendekatan. Untungnya niat saya baik dari awal, jadi lama-lama diterima juga," ungkap mantan personel Coboy Junior tersebut.