HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lamaran dengan Bastian Steel Cuma Gimmick, Sitha Marino Minta Maaf

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |08:36 WIB
Lamaran dengan Bastian Steel Cuma Gimmick, Sitha Marino Minta Maaf
Lamaran dengan Bastian Steel cuma gimmick, Sitha Marino minta maaf (Foto: IG Sitha)
A
A
A

JAKARTA - Sitha Marino dan Bastian Steel sempat dikira lamaran karena memamerkan cincin di jari manis dalam foto terbaru di Instagram.

Tentunya banyak yang ikut bahagia dan mendoakan pasangan yang sudah berpacaran tiga tahun tersebut.

Sayangnya, acara lamaran itu hanya gimmick belaka. Sebab ia dan Bastian Steel baru saja merilis produk parfum dengan konsep bak lamaran.

Lamaran dengan Bastian Steel Hanya Gimmick, Sitha Marino Minta Maaf

Sitha Marino mengaku sangat grogi dan takut atas aksinya tersebut.

"Oke, ini hari di mana aku nge-post tentang 'engagement' aku dan bastian. Kayak semua manusia sudah dibohongin, dan sekarang aku ngerasa deg-degan," kata Sitha Marino di Instagram story @sithamarino, Senin (20/5/2024).

Bahkan adik Putri Marino ini merasa bersalah karena sudah membohongi publik dengan gimmick lamaran.

"Dan aku ngerasa kayak, 'jir, ini salah atau benar enggak sih? Kayak sekarang harus gimana," tambah Sitha Marino.

"Weh ini beneran kemarin day 1 postingg! ! anxiety mampus!" tulis Sitha Marino sebagai keterangan video.

