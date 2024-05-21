Jelang Sidang Cerai, Yasmine Ow Akrab dengan Adik Ipar

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmin Ow tengah berada di ujung tanduk. Yasmine Ow tiba-tiba melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Gugatan tersebut didaftarkan melalui e-court pada 8 Mei 2024. Rencananya sidang perdana perceraian mereka akan digelar pada Rabu, 22 Mei 2024.

BACA JUGA: Aditya Zoni Janji Akan Jemput Yasmin Ow yang Sudah 2 Minggu di Malaysia

Jelang sidang perdana perceraian Yasmin dan Aditya Zoni, banyak yang penasaran mengenai keberadaan ibu satu anak tersebut. Pasalnya, Yasmine sempat berada di Malaysia, tempat kelahirannya. Bahkan, dia diduga merayakan Lebaran di sana hanya bersama putranya tanpa Aditya Zoni di sisi mereka.

Terjawab sudah teka-teki keberadaan Yasmine Ow. Melalui unggahannya, Yasmine tampak sedang jalan-jalan santai bersama adik iparnya, Panji Zoni dan anggota keluarga Aditya Zoni lainnya.

Yasmine membagikan potret dirinya yang tampak akrab dengan adik iparnya itu. Mereka berbincang-bincang santai sembari menyantap sate. Unggahan itu pun diunggah ulang oleh Panji Zoni.

"Nyatee with adek-adeku," ujar Yasmine Ow dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @yxsmine.ow, Selasa (21/5/2024).

Belum diketahui apakah keberadaan Yasmine di Jakarta untuk menghadiri sidang perdana yang rencananya digelar besok.

Sebagai informasi, Yasmin dan Aditya Zoni menikah pada Desember 2021 lalu setelah menjalani hubungan asmara singkat. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putra yang lahir pada 12 November 2022. Putra mereka diberi nama Zayn Serdar Enver Warman.

Sebelum melayangkan gugatan cerai, Yasmin Ow juga sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial. Dia menumpahkan kekesalannya lantaran merasa sudah tidak lagi dipedulikan oleh suaminya hingga lelah secara mental.

BACA JUGA: