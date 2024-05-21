Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Sidang Cerai, Yasmine Ow Akrab dengan Adik Ipar

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:14 WIB
Jelang Sidang Cerai, Yasmine Ow Akrab dengan Adik Ipar
Jelang sidang cerai, Yasmine Ow dekat dengan adik ipar (Foto: IG Yasmine Ow)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmin Ow tengah berada di ujung tanduk. Yasmine Ow tiba-tiba melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Gugatan tersebut didaftarkan melalui e-court pada 8 Mei 2024. Rencananya sidang perdana perceraian mereka akan digelar pada Rabu, 22 Mei 2024.

Jelang Sidang Cerai, Yasmine Ow Akrab dengan Adik Ipar

Jelang sidang perdana perceraian Yasmin dan Aditya Zoni, banyak yang penasaran mengenai keberadaan ibu satu anak tersebut. Pasalnya, Yasmine sempat berada di Malaysia, tempat kelahirannya. Bahkan, dia diduga merayakan Lebaran di sana hanya bersama putranya tanpa Aditya Zoni di sisi mereka.

Terjawab sudah teka-teki keberadaan Yasmine Ow. Melalui unggahannya, Yasmine tampak sedang jalan-jalan santai bersama adik iparnya, Panji Zoni dan anggota keluarga Aditya Zoni lainnya.

Yasmine membagikan potret dirinya yang tampak akrab dengan adik iparnya itu. Mereka berbincang-bincang santai sembari menyantap sate. Unggahan itu pun diunggah ulang oleh Panji Zoni.

"Nyatee with adek-adeku," ujar Yasmine Ow dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @yxsmine.ow, Selasa (21/5/2024).

Belum diketahui apakah keberadaan Yasmine di Jakarta untuk menghadiri sidang perdana yang rencananya digelar besok.

Sebagai informasi, Yasmin dan Aditya Zoni menikah pada Desember 2021 lalu setelah menjalani hubungan asmara singkat. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putra yang lahir pada 12 November 2022. Putra mereka diberi nama Zayn Serdar Enver Warman.

Sebelum melayangkan gugatan cerai, Yasmin Ow juga sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial. Dia menumpahkan kekesalannya lantaran merasa sudah tidak lagi dipedulikan oleh suaminya hingga lelah secara mental.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement