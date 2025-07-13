Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Pedangdut senior Yunita Ababiel meninggal dunia pada Minggu (13/7/2025) pukul 01.00 WIB di kediamannya di Depok, Jawa Barat.

Kabar kepergian Yunita disampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram @yunitaababiel. Dalam unggahan itu, keluarga menyampaikan:

"Telah berpulang ibu kami tercinta Hj. Yuyun Sri Wahyuni. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, diberikan tempat terbaik di sisiNya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan."

Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun

Hingga kini, pihak keluarga belum mengungkap secara resmi penyebab meninggalnya sang penyanyi. Namun diketahui, Yunita sempat menjalani operasi pada tahun 2024 lalu. Ia juga terakhir kali aktif di media sosial pada bulan Juli, saat membagikan video dirinya yang disambut doa dan dukungan dari para penggemarnya.

Yunita Ababiel, yang memiliki nama asli Yuyun Nabiela, merupakan penyanyi dangdut yang dikenal luas sejak akhir 90-an. Lahir pada 15 Januari 1964, namanya melejit lewat lagu Trauma yang rilis pada tahun 1999.

(aln)