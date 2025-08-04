Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah

Gabriella Dharma , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |06:30 WIB
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah. (Foto: Instagram/@inijedar)
JAKARTA - Hamil di luar nikah masih menjadi isu sensitif yang kerap dicap sebagai aib di masyarakat Indonesia. Apalagi, jika hal tersebut dialami oleh figur publik yang notabene memiliki banyak fans.

Namun, sederet artis ini blakblakan mengaku hamil di luar nikah. Sebagian memilih bertanggung jawab dan menikah dengan pria yang telah menghamili mereka. Lainnya memilih membesarkan anaknya sebagai single mother

Siapa saja artis Indonesia yang blakblakan mengaku hamil di luar nikah? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Erika Carlina

Erika Carlina
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Aktris Erika Carlina mengejutkan publik dengan mengaku tengah hamil 9 bulan. Fakta tersebut diungkapkannya dalam sebuah wawancara eksklusif di channel YouTube Deddy Corbuzier, pada 18 Juli silam. 

Meski awalnya berencana menikah, namun Erika membatalkannya karena alasan perbedaan pandangan dengan ayah biologis anaknya. Setelah pengakuan mengejutkan tersebut, terkuak fakta DJ Panda adalah pria yang telah menghamili Erika.

Erika kemudian melaporkan pria 27 tahun itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman lewat media sosial. Sementara itu, sang aktris melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki, pada 1 Agustus 2025.

2. Jennifer Coppen

Jennifer Coppen Terharu Lihat Kebersamaan Kamari dan Justin Hubner, Mertua: Don’t Cry Kha
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Artis Indonesia blakblakan mengaku hamil di luar nikah berikutnya adalah Jennifer Coppen. Aktris 24 tahun itu mengumumkan kehamilannya yang telah memasuki usia 23 minggu lewat Instagram, pada 14 Mei 2023. 

Dalam unggahannya kala itu, dia mengaku, sempat merasa takut namun sekaligus bahagia dengan kehamilannya. Pada 28 Agustus 2023, Jennifer melahirkan bayi perempuan cantik yang diberi nama Kamari Sky Wassink.

Sekitar 2 bulan kemudian, tepatnya 10 Oktober 2023, Jennifer Coppen resmi menikah dengan Yitta Dali Wassink. Kurang dari setahun menikah, sang aktris harus menerima kenyataan pahit, sang suami meninggal karena kecelakaan motor, pada 18 Juli 2025. 

Meski harus menjadi single mother sepeninggalan sang suami, namun Jennifer mendapatkan dukungan dari sang ibu mertua, Yaya. Perempuan asal Thailand itu bahkan mendukung keputusan Jennifer untuk move on dan berpacaran dengan Justin Hubner.

 

