HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ardhito Pramono Rilis Album Baru tentang Perjalanan Hidup

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:28 WIB
JAKARTA - Ardhito Pramono kembali hadir menghiasi industri musik Tanah Air dengan merilis album baru yang bertajuk ‘Road Trip’. Album ini menjadi momentum kembalinya Ardhito Pramono setelah 2 tahun hiatus.

Ardhito Pramono mengungkap bahwa album ini menjadi bukti perjalanan hidupnya selama dua tahun terakhir. Sehingga album ‘Road Trip’ ini rasanya sangat personal lantaran ia menuangkan seluruh perasaan dan perspektifnya melalui lagu-lagu dalam album ini.

“It's been a ride actually for this past two years. Jadi kayak personal banget album ini, karena menceritakan tentang apa yang selama ini saya alami. Kan saya selama ini gak pernah ngomong kan apapun yang terjadi,” kata Ardhito Pramono dalam program Guest Star di Okezone TV, Kamis, (16/5/2024).

Setelah album Wijayakusuma rilis tahun 2022 lalu, Ardhito sempat vakum dan bermain film. Namun ternyata ia juga mempersiapkan album barunya yang menjadi karya yang spesial untuknya.

Berbagai tantangan turut dirasakan oleh Ardhito setelah lama vakum, sehingga ia harus kembali menyesuaikan diri dengan pola penulisan lagu yang terkini dan musik yang digemari masyarakat Indonesia.

Pria 28 tahun itu menyebutkan bahwa album ini sangat gado-gado, sebab ia menghadirkan variasi musik Pop dan Jazz. Selain itu, ia juga mendapatkan berbagai referensi dalam proses produksi album terbarunya.

“Secara musik memang gado-gado sekali, dulu kan aku ngeluarin satu EP ya. Emang concepted banget yang sebelumnya itu. Kalau sekarang itu karena terlalu banyak referensi yang masuk, jadi itu yang influence aku untuk bikin album ini,” ujarnya.

