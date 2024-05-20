Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Zoe Levana, Selebgram Cantik yang Dibully karena Masuk Jalur Busway

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:35 WIB
Biodata dan Agama Zoe Levana, Selebgram Cantik yang Dibully karena Masuk Jalur Busway
Biodata dan Agama Zoe Levana (Foto: Instagram/zoe_levana)
JAKARTA - Biodata dan agama Zoe Levana banyak dicari usai pemberitaan terkait mobilnya masuk ke jalur TransJakarta. Diketahui, Zoe awalnya mengaku terjebak dalam antrean bus TransJakarta.

Dalam video yang diunggahnya, Zoe Levana mengaku bahwa ibunya melakukan kesalahan ketika mengendarai mobil dan masuk ke jalur TransJakarta. Sayangnya, video tersebut langsung mendapat hujatan dari warganet lantaran Zoe dianggap salah namun dia enggan mengakuinya.

Zoe Levana sendiri merupakan seorang model sekaligus konten kreator yang cukup aktif di TikTok. Berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Zoe sering kali terlihat di beberapa acara televisi termasuk didapuk menjadi brand ambassador.

Karier Zoe sendiri dimulai saat ia menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Supermodel International 2022. Ajang bergengsi tersebut digelar di Chiang Mai, Thailand pada 8-15 September 2022.

Zoe Levana

Biodata dan Agama Zoe Levana (Foto: Instagram/zoe_levana)


Lahir pada 17 Oktober 2005, perempuan 18 tahun ini sempat tampil dalam series 'Mereka yang Tak Terlihat' dan berperan sebagai Iriana. Selain itu, dia juga sempat menjadi bintang tamu di beberapa acara televisi.

Tidak diketahui pasti apa agama yang dianut Zoe. Namun, dia sempat merayakan Imlek bersama keluarga dan dia pun memiliki darah Belanda dari sang ibu.

