HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Everly, Salma Hayek dan Dendam yang Membara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Everly, Salma Hayek dan Dendam yang Membara
Sinopsis Film Everly (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film Everly akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Everly adalah sebuah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Joe Lynch dan ditulis oleh Yale Hannon berdasarkan cerita oleh Lynch dan Hannon.

Film ini dibintangi oleh Salma Hayek sebagai karakter utama dengan Akie Kotabe, Jennifer Blanc, Masashi Fujimoto, Togo Igawa, Gabriella Wright, Caroline Chikezie, Laura Cepeda, dan Hiroyuki Watanabe dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan peringkat persetujuan sebesar 28%, dengan rata-rata peringkat 4,5/10, berdasarkan 57 ulasan.

Sinopsis Film Everly

Everly (Salma Hayek), terperangkap dalam perbudakan seksual dan dianiaya serta diserang saat dipaksa bekerja untuk penguasa kriminal Jepang yang kejam, Taiko (Hiroyuki Watanabe), diserang di apartemennya oleh penegak hukum Taiko setelah ia mengetahui bahwa Everly telah bekerja sama dengan seorang polisi untuk merusak organisasinya. Meskipun Taiko mengharapkan anak buahnya mudah membunuhnya setelah menyiksanya, Everly mengambil senjata yang ia sembunyikan di toilet dan berhasil membunuh semua penyerangnya.

Sinopsis Film Everly, Salma Hayek dan Dendam yang Membara

Taiko kemudian memulai permainan sadis dengan mempermainkan Everly, mengirim banyak pembunuh bayaran dan menawarkan wanita-wanita yang diperdagangkan di gedung (yang diduga dimilikinya) hadiah jika mereka berhasil membunuh Everly. Sementara itu, Everly mencoba menghubungi ibunya Edith (Laura Cepeda) dan putri kecilnya Maisey (Aisha Ayamah) untuk menyelamatkan mereka dari antek-antek Taiko lainnya dan membawa mereka keluar dari situasi itu hidup-hidup, tetapi ibunya keras kepala dan menolak pergi tanpa dirinya.

Setelah berhasil menghindari penyerang Taiko untuk jangka waktu yang cukup lama, Everly ditangkap oleh The Sadist (Togo Igawa), seorang asisten Taiko. Dia mengikat Everly dan menempatkannya di dalam kandang sambil mengejek dan menyiksanya dengan baterai dan asam sulfat, serta cairan korosif lainnya, pada satu titik menuangkan air ke matanya saat dia berteriak ketakutan, percaya itu adalah asam. Ketika The Sadist menuangkan beberapa cairan korosif ke tali yang mengikat pergelangan tangannya, tali itu mulai hancur.

Edith menembak dan membunuh dua antek The Sadist; sebagai balasannya, dia mulai memaksa ibunya untuk minum pembersih saluran. Tali yang melemah putus setelah Everly menariknya; dia membunuh dua antek dan melukai The Sadist. Dia bergegas membantu Edith, tetapi dilumpuhkan oleh The Sadist, yang mencoba menusuk ibunya; Everly muncul kembali, melucuti senjata The Sadist dan memaksanya meminum salah satu asamnya; dia mati dengan kejam sementara Everly dan Edith menyaksikannya dengan ngeri.

