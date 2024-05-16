Sinopsis Film Official Secrets, Terbongkarnya Operasi Ilegal Intelijen AS

JAKARTA - Sinopsis film Official Secrets akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Official Secrets adalah film drama Inggris tahun 2019 yang disutradarai oleh Gavin Hood. Film ini berdasarkan kasus pelapor Katharine Gun yang mengungkap operasi mata-mata ilegal oleh dinas intelijen Amerika dan Inggris untuk menilai sentimen dan berpotensi memeras para diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugaskan untuk memberikan suara pada resolusi mengenai invasi Irak tahun 2003.

Keira Knightley berperan sebagai Gun, bersama Matt Smith, Matthew Goode, Adam Bakri, Indira Varma, dan Ralph Fiennes. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 82% berdasarkan 166 ulasan, dengan rating rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film Official Secrets

Pada awal tahun 2003, analis GCHQ, Katharine Gun, mendapatkan memo yang merinci operasi bersama Amerika Serikat dan Inggris untuk memata-matai diplomat dari beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB non-permanen (Kamerun, Chili, Bulgaria, dan Guinea) untuk mencari kelemahan mereka. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi Dewan Keamanan agar mengesahkan resolusi yang mendukung invasi ke Irak.

Marah karena Inggris akan terlibat dalam perang berdasarkan alasan palsu, Katharine membocorkan memo tersebut kepada seorang teman yang terlibat dalam gerakan anti-perang, yang kemudian memberikannya kepada aktivis anti-perang Yvonne Ridley. Ridley meneruskannya kepada jurnalis The Observer, Martin Bright.

Editor luar negeri The Observer, Peter Beaumont, mengizinkan Martin untuk menyelidiki cerita tersebut. Untuk memverifikasi keaslian memo tersebut, Martin meminta bantuan koresponden Washington Observer, Ed Vulliamy, untuk menghubungi penulis memo, Frank Koza, Kepala Staf di bagian "sasaran regional" NSA. Meskipun Observer memiliki sikap pro-perang, Peter meyakinkan kepala editor, Roger Alton, bahwa memo yang bocor tersebut layak untuk dipublikasikan.

Publikasi memo yang bocor pada Maret 2003 menghasilkan minat publik dan media. The Drudge Report mencoba mendiskreditkan dokumen tersebut sebagai palsu, karena staf Nicole Mowbray tanpa sengaja mengubah teks dari bahasa Inggris Amerika ke bahasa Inggris Inggris dengan pemeriksa ejaan. Namun, Martin mampu menghasilkan memo asli, yang mengonfirmasi keasliannya.

Tindakan Katharine mendorong GCHQ untuk meluncurkan penyelidikan internal. Untuk mencegah invasi Irak dan melindungi rekan-rekannya dari kecurigaan, Katharine mengakui telah membocorkan memo tersebut. Dia ditangkap dan ditahan, sebelum dibebaskan dengan jaminan.

