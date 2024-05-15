Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Big Brother, Donnie Yen Jadi Guru Idola

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Big Brother, Donnie Yen Jadi Guru Idola
Sinopsis Film Big Brother (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Big Brother akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Big Brother adalah film drama aksi Hong Kong tahun 2018 yang disutradarai oleh Kam Ka-wai dan dibintangi oleh Donnie Yen dan Joe Chen. Film ini dirilis pada 16 Agustus 2018.

Sinopsis Film Big Brother

Sebuah sekolah menengah berada dalam krisis, para siswa berprestasi rendah dan lebih tertarik pada kegiatan non-akademis. Henry Chan, alias Big Brother, seorang guru dengan keterampilan menulis yang buruk namun dipersenjatai dengan pengetahuan yang luas dan hati baja, datang untuk mencerahkan dan menginspirasi para siswa dengan metode pengajaran yang tidak konvensional.

Sinopsis Film Big Brother, Donnie Yen Jadi Guru Idola

Ketika para siswa mulai memperbaiki pekerjaan mereka dan menikmati manfaat dari sistem pendidikan, masalah pun muncul. Seorang pengusaha oportunis menciptakan kekacauan dengan mengirimkan sekelompok pejuang beraneka ragam untuk mengambil alih tanah tersebut dengan tujuan mengubah sekolah yang sudah gagal menjadi kompleks apartemen.

Pendekatan mereka tidak terlalu meyakinkan bagi Chan, karena dia dan kelas tercintanya akan memberikan pelajaran nyata kepada para tamu yang tidak diundang itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
