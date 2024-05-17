Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Friend Like Me, Hanya di RCTI

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |11:18 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode <i>Friend Like Me</i>, Hanya di RCTI
Serial animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, animasi populer ini akan menghadirkan episode Friend Like Me.  

Berikut bocoran episodenya. Demi menjaga kelestarian lingkungan kota, Tinting mengerjakan proyek alat pengolah energi. Namun saat dia mengungkapkan proyek itu kepada Kiko dan Poli, kedua sahabatnya itu justru memberikan respons datar.

Hal itu membuat Tinting merasa bahwa tidak ada orang yang mendukung niatnya menciptakan alat tersebut. Merasa kesepian, dia pun melihat iklan sebuah aplikasi yang menawarkan fitur mencari teman sesuai hobi.

Tinting kemudian mencoba aplikasi tersebut dan mendapat teman online yang antusias terhadap kreasi energi ramah lingkungan yang tengah digarapnya. Namun, saat dia ingin bertemu teman online itu, Kiko dan Poli memiliki firasat aneh.

Saat Tinting dan teman onlinenya itu bertemu di sebuah kafe, tiba-tiba lampu mati. Namun setelahnya mereka menyadari bahwa alat pengolah energi karya Tinting tiba-tiba raib. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko dan Poli?

Jangan lewatkan episode Friend Like Me animasi KIKO di RCTI, pada 19 Mei 2024, pukul 06.15 WIB. Serial animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 10.00 WIB dan Minggu pukul 08.00 WIB.

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga mengusug pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan. Animasi KIKO juga dapat Anda tonton lewat RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(SIS)

