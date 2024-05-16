Sedih Dilupakan Anak, Tamara Bleszynski: Aku Ini Ibumu

JAKARTA - Tamara Bleszynski kembali menjadi sorotan usai mengungkap tabir dibalik hubungan dengan kedua anaknya.

Tamara yang seolah merasa dilupakan putra-putranya mencurahkan isi hati melalui laman Instagram.

Dalam unggahannya, Tamara menuliskan nasihat untuk sang anak agar tak melupakan dirinya selaku ibu kandung.

"Aku ini mungkin bukan siapa-siapa lagi yang terkenal atau berjabat bagimu atau orang-orang yang ingin menjabat di sekelilingmu," tulis Tamara Bleszynski dikutip Okezone, Kamis (16/5/2024).

"Tapi ingat aku ini adalah Ibumu. Yang melahirkanmu," sambungnya.

Sebagai ibu, Tamara lalu memastikan jika ia akan selalu memberikan doa terbaik untuk anak-anaknya meski tak mendapat respons apapun.

"Dan doaku. Sepanjang masa. Ibu," lanjutnya.

Dalam unggahan lain, Tamara Bleszynski ingin memberikan contoh kepada sang putra lewat fotonya bersama kedua orang tua yang kini sudah meninggal.