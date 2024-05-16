Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sedih Dilupakan Anak, Tamara Bleszynski: Aku Ini Ibumu

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:30 WIB
Sedih Dilupakan Anak, Tamara Bleszynski: Aku Ini Ibumu
Sedih dilupakan anak, Tamara Bleszynski: Aku Ini Ibumu (Foto: IG Tamara)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Bleszynski kembali menjadi sorotan usai mengungkap tabir dibalik hubungan dengan kedua anaknya.

Tamara yang seolah merasa dilupakan putra-putranya mencurahkan isi hati melalui laman Instagram.

Sedih Dilupakan Anak, Tamara Bleszynski: Aku Ini Ibumu

Dalam unggahannya, Tamara menuliskan nasihat untuk sang anak agar tak melupakan dirinya selaku ibu kandung.

"Aku ini mungkin bukan siapa-siapa lagi yang terkenal atau berjabat bagimu atau orang-orang yang ingin menjabat di sekelilingmu," tulis Tamara Bleszynski dikutip Okezone, Kamis (16/5/2024).

"Tapi ingat aku ini adalah Ibumu. Yang melahirkanmu," sambungnya.

Sebagai ibu, Tamara lalu memastikan jika ia akan selalu memberikan doa terbaik untuk anak-anaknya meski tak mendapat respons apapun.

"Dan doaku. Sepanjang masa. Ibu," lanjutnya.

Dalam unggahan lain, Tamara Bleszynski ingin memberikan contoh kepada sang putra lewat fotonya bersama kedua orang tua yang kini sudah meninggal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117325/tamara_bleszynski-lcid_large.jpg
Tolong, Tamara Bleszynski Keluhkan Ulah Kuli Bangunan yang Karaoke Hingga Larut Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020009/tamara-bleszynski-diamuk-netizen-usai-protes-proyek-yang-mengganggu-tidur-A9C2ZA6EkK.jpeg
Tamara Bleszynski Diamuk Netizen Usai Protes Proyek yang Mengganggu Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019329/tamara-bleszynski-tak-bisa-tidur-gegara-proyek-di-wilayah-rumahnya-KR0wGTYswm.jpg
Tamara Bleszynski Tak Bisa Tidur Gegara Proyek di Wilayah Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/33/3010328/tamara-bleszynski-tegaskan-unggahan-soal-dilupakan-anak-bukan-untuk-teuku-rassya-PYjJf6BOfb.jpg
Tamara Bleszynski Tegaskan Unggahan Soal Dilupakan Anak Bukan untuk Teuku Rassya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009679/teuku-rassya-tanggapi-curhatan-tamara-bleszynski-soal-dilupakan-anak-h1ev7X68JL.jpg
Teuku Rassya Tanggapi Curhatan Tamara Bleszynski Soal Dilupakan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009675/respons-teuku-rassya-soal-curhatan-tamara-bleszynski-yang-takut-dilupakan-anak-Khy3DwfV2R.jpg
Respons Teuku Rassya soal Curhatan Tamara Bleszynski yang Takut Dilupakan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement