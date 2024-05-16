Sinopsis Film The Courier, Adu Taktik AS vs Uni Soviet Cegah Perang Nuklir

JAKARTA - Sinopsis film The Courier akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Courier adalah film mata-mata sejarah tahun 2020 yang disutradarai oleh Dominic Cooke dan ditulis oleh Tom O'Connor.

Film ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Greville Wynne dan didasarkan pada kisah nyata seorang pengusaha Inggris yang direkrut oleh Secret Intelligence Service untuk menjadi penghubung pesan dengan sumber mata-mata Rusia, Oleg Penkovsky (diperankan oleh Merab Ninidze) pada tahun 1960-an. Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, dan Angus Wright juga turut berperan dalam film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 85% berdasarkan 214 ulasan, dengan rating rata-rata 6,8/10.

Sinopsis Film The Courier

Pada tahun 1960, Oleg Penkovsky, seorang pejabat tinggi Soviet dan perwira intelijen GRU yang memiliki akses ke informasi nuklir rahasia, merasa kecewa dengan kepemimpinan Khrushchev mengingat ancaman perang nuklir yang semakin meningkat dengan Amerika Serikat. Ia menghubungi CIA dan menawarkan untuk memberikan informasi yang dapat membantu meredakan situasi tersebut. CIA dan MI6 memutuskan bahwa lebih baik tidak menggunakan seorang perwira dan sebaliknya menggunakan seorang pengusaha biasa sebagai perantara.

Mereka mendekati seorang penjual bernama Greville Wynne untuk pergi ke Moskow dengan dalih menjelajahi peluang komersial. Wynne menjalin hubungan bisnis yang tampak normal dengan Penkovsky dan Penkovsky mengatur kerjasama dengan agen-agen intelijen barat untuk memberikan informasi. Ia meminta agar mereka terus menggunakan Wynne sebagai kurir tetap mereka, dengan alasan bahwa ia tidak akan mencurigakan bagi pihak Soviet. Awalnya menolak tugas tersebut, Wynne akhirnya setuju, sebagian setelah petugas CIA Emily Donovan menekankan bahwa upayanya dapat membantu mencegah perang nuklir dan juga setelah Penkovsky mengunjungi rumahnya dan mengatakan bahwa ia mempertaruhkan nyawanya pada keberhasilan Wynne.

Wynne menggunakan perjalanan bisnisnya ke Moskow untuk secara teratur membawa pesan dan paket yang disediakan oleh Penkovsky kepada CIA. Namun, hal ini berdampak pada kehidupan pribadinya, di mana ia mulai berperilaku gelisah, membuat istrinya berpikir bahwa ia mungkin berselingkuh.

Penkovsky mengetahui bahwa Soviet ingin menjadikan Kuba sebagai ancaman nuklir bagi Amerika Serikat dan menyampaikan informasi ini, bersama dengan foto-foto dan rencana militer kepada CIA, yang akhirnya memverifikasi informasi tersebut menggunakan intelijen mereka sendiri. Amerika dapat menggunakan petunjuk awal ini untuk keuntungan mereka selama Krisis Rudal Kuba. Namun, pihak Soviet, dengan menggunakan agen ganda mereka sendiri, menyadari bahwa mereka memiliki kerentanan informasi. Di Moskow, Wynne menyadari bahwa kamar hotelnya telah diperiksa, tetapi ia meninggalkan negara tersebut sebelum memiliki kesempatan untuk memperingatkan Penkovsky.

BACA JUGA: