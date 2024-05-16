Audisi Amazing Dance Indonesia Singgah ke Bandung, Raih Hadiah Ratusan Juta Rupiah

Amazing Dance Indonesia gelar audisi di Bandung, pada 18 Mei 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV membawa Amazing Dance Indonesia ke Bandung, Jawa Barat. Saatnya memamerkan bakat tari Anda dan raih kesempatan memenangkan ratusan juta rupiah.

Audisi digelar di Braga City Walk, Bandung, pada 18 Mei 2024, pukul 10.00 WIB. Untuk mengikuti audisi ini, Anda hanya perlu membentuk tim berisi lima hingga 10 penari dengan usia minimal 15 tahun.

Tari yang dibawakan harus original (bukan video cover) dengan durasi maksimal 2 menit 30 detik. Anda bebas membuat tarian dengan berbagai genre, baik itu modern, tari kreasi, atau kontemporer.

Pastikan video yang diunggah tidak mengandung SARA, pornografi, kekerasan (verbal dan fisik), dan ujaran kebencian. Karena itu, kreasikan tarian Anda sebebas dan sekreatif mungkin.

Jangan ketinggalan mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia karena pendaftarannya tidak dipungut biaya. Manfaatkan kesempatan emas ini untuk menjadi tim dancer top Indonesia dan raih hadiah ratusan juta rupiah.

Audisi offline akan langsung dinilai oleh koreografer ahli, Arinto. Jadi lakukan pendaftaran online dengan mengklik hot.rctiplus.com/competitions/detail/167 atau ikuti langkah berikut ini:

1.Unduh dan buka aplikasi RCTI+.

2.Scroll ke bawah dan cari banner audisi AMAZING DANCE INDONESIA,

3.Baca syarat dan ketentuannya dengan seksama,

4.Klik tombol 'Join' dan unggah video dance orisinal tim Anda dengan format:

ADIGTV2024 _NAMA TIM_KOTA DOMISILI_EMAIL AKTIF,

5.Kemudian isi biodata tim melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3HA3FGamT3Fl1l9dRiRpKOjG5SDUOLxEsHqdB9HJ5g8dQA/viewform

Tunggu apalagi? Segera daftarkan tim Anda dan follow media sosial GTV di akun @officialgtvid. Pastikan Anda selalu menonton GTV lewat kanal digital sesuai kota masing-masing.