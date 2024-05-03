Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Suka Menari? Yuk Ikutan Amazing Dance Indonesia Bareng GTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |21:05 WIB
Suka Menari? Yuk Ikutan Amazing Dance Indonesia Bareng GTV
Amazing Dance Indonesia. (Foto: GTV)
JAKARTA - Anda hobi dance? Waktunya Anda menyalurkan bakat tersebut dan meraih kesempatan untuk memenangkan ratusan juta rupiah dalam program Amazing Dance Indonesia, sepanjang 22 April hingga 8 Juni 2024.

Untuk mengikuti kompetisi ini, Anda minimal harus berusia 15 tahun dan membentuk tim beranggotakan lima hingga 10 orang. Buat dance orisinal Anda dalam video berdurasi maksimal 2 menit 30 detik.

Anda bisa mengikuti kompetisi ini dengan membawakan dance bergenre modern, tari kreasi, maupun kontemporer. Pastikan Anda tidak membuat video tari yang mengandung sara, pornografi, kekerasan verbal dan fisik, serta ujaran kebencian.

Anda bisa mengkreasikan gerakan sebebas mungkin dan pastikan juga video dance yang Anda unggah bukan video cover. Berikut langkah mengunggah video dance dalam kompetisi ini:

1.Unduh dan buka aplikasi RCTI+,

