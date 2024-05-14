Sinopsis Film Only the Brave, Kisah Nyata Perjuangan Pemadam Kebakaran

JAKARTA - Sinopsis film Only the Brave akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Only the Brave adalah film drama biografi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Joseph Kosinski, dan ditulis oleh Ken Nolan dan Eric Warren Singer, berdasarkan artikel GQ "No Exit" oleh Sean Flynn.

Film ini menceritakan kisah Granite Mountain Hotshots, kru elit pemadam kebakaran dari Prescott, Arizona yang kehilangan 19 dari 20 anggota mereka saat memadamkan Kebakaran Yarnell Hill pada Juni 2013, dan didedikasikan untuk mengenang mereka.

Film ini menampilkan ansambel pemeran termasuk Josh Brolin, James Badge Dale, Jeff Bridges, Miles Teller, Alex Russell, Taylor Kitsch, Ben Hardy, Thad Luckinbill, Geoff Stults, Scott Haze, Andie MacDowell, dan Jennifer Connelly.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 87% berdasarkan 160 ulasan, dengan rating rata-rata 7.09/10.

Sinopsis Film Only the Brave

Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7 dari Prescott, Arizona, yang dipimpin oleh Eric Marsh, merespons kebakaran hutan di Cave Creek. Eric memprediksi bahwa kebakaran tersebut akan mengancam area pemukiman, tetapi diabaikan oleh kepala pemadam kebakaran yang ditugaskan.

Ketakutan Eric menjadi kenyataan; dia meluapkan frustrasinya kepada kepala pemadam kebakaran dan teman dekatnya, Duane Steinbrink, memperingatkan bahwa ketika kebakaran hutan mengancam Prescott, timnya tidak akan diizinkan untuk memadamkannya secara langsung karena mereka tidak memiliki sertifikasi Hotshot. Eric meminta bantuan Duane, yang berhasil mendukung tim tersebut di hadapan walikota Prescott. Tim 7 memiliki waktu hingga akhir musim kebakaran untuk lulus evaluasi.

Sementara itu, Brendan McDonough yang berusia 21 tahun dan kecanduan heroin mengetahui bahwa mantan pacarnya, Natalie, hamil dan tidak ingin dia terlibat dengan anak tersebut.

Brendan ditangkap karena pencurian, yang membuat ibunya mengusirnya dari rumah. Bertekad untuk memberikan dukungan bagi putrinya yang baru lahir, Brendan melakukan wawancara dengan Eric, yang memberinya kesempatan. Setelah berbulan-bulan pelatihan, tim tersebut diberikan evaluasi selama penugasan kebakaran hutan. Eric memimpin timnya tetapi dikritik oleh evaluator mereka, Hayes, yang secara langsung diabaikan oleh Eric. Kebakaran dihentikan oleh strategi Eric dan tim tersebut disertifikasi, secara resmi menjadi kru hotshot kota pertama dalam sejarah, Granite Mountain Hotshots.

Sepanjang musim, Granite Mountain ditempatkan di seluruh negeri. Brendan diterima oleh Natalie dan diizinkan untuk melihat putrinya. Di dekat Prescott, tim menyelamatkan pohon juniper Alligator yang menjadi tengara dan dipuji sebagai pahlawan lokal. Selama kebakaran, Brendan digigit ular derik tetapi selamat. Brendan mengungkapkan kekhawatirannya kepada Eric dan bertanya apakah dia akan merekomendasikannya untuk posisi pemadam kebakaran struktural musim depan. Eric marah, menyatakan bahwa tidak ada yang akan mempekerjakannya.

Eric kemudian berdebat dengan istrinya, Amanda, yang telah lama kesal dengan obsesi Eric terhadap pekerjaannya dan karena menunda keinginannya untuk memulai keluarga. Setelah berbicara dengan Duane, Eric kembali kepada Amanda, mengumumkan bahwa dia siap untuk menetap.

