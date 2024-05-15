Sinopsis Film Danny the Dog Unleashed, Jet Li Jadi Mesin Pembunuh

JAKARTA - Sinopsis film Danny the Dog (Unleashed) akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Danny the Dog adalah film thriller aksi Prancis-Britania yang dirilis tahun 2005, disutradarai oleh Louis Leterrier, ditulis oleh Luc Besson, dan diproduksi bersama oleh Jet Li dan Besson.

Film ini dibintangi oleh Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, dan Kerry Condon, dengan koreografi aksi oleh Yuen Woo-Ping. Setting dan lokasi syuting film ini adalah di Glasgow.

Film ini mendapat rating 66% di Rotten Tomatoes berdasarkan 135 ulasan dengan skor rata-rata 6.2/10.

Sinopsis Film Danny the Dog Unleashed

Bart, seorang lintah darat kejam yang tinggal di Glasgow, menggunakan pengawalnya, Danny, untuk menyerang pelanggan yang tidak patuh. Bart telah membesarkan dan melatih Danny menjadi anjing serang dan menggunakan kalung logam di leher Danny untuk mengendalikannya; begitu kalung dilepas, Danny menjadi petarung yang sangat terampil dan dengan ganas menyerang targetnya. Namun, ketika kalung dipasang kembali, Danny menjadi jinak dan tidak berbahaya. Akibatnya, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang cara bertindak sebagai orang yang tersosialisasi, dan trik kalung itu mulai gagal karena keterbatasan yang melekat.

Seorang bos kejahatan mendekati Bart dengan tawaran bisnis, menawarkan uang besar kepada Bart dengan imbalan Danny memenangkan pertandingan kematian bulanan yang diadakan di arena pertarungan bawah tanah. Setelah Danny dengan mudah memenangkan pertarungan pertama, Bart terlibat masalah dengan mafia lain dan ditinggalkan untuk mati setelah penembakan.

Danny selamat dan berlindung di gudang barang antik, di mana dia pingsan karena lukanya. Sam, seorang penyetel piano buta, membawanya ke rumahnya. Bersama dengan anak tirinya, Victoria, Sam merawat luka Danny dan dengan hangat menyambutnya ke dalam keluarga mereka. Danny perlahan belajar menjadi manusia yang beradab dan meninggalkan sifat kekerasannya, terutama setelah Victoria melepas kalungnya. Dia juga dengan penasaran mengembangkan minat pada musik dan mulai menggunakan kenangan yang tersebar untuk mencoba mengingat masa lalunya, terutama ibunya.

Beberapa minggu kemudian, Sam memberi tahu Danny tentang rencananya untuk pindah kembali ke New York, tempat asal dia dan Victoria. Dia mengundang Danny, mengatakan bahwa mereka menganggapnya sebagai keluarga, dan Danny dengan senang hati menerima. Namun, saat berbelanja sendirian, Danny bertemu dengan tangan kanan Bart, Lefty, yang mengungkapkan bahwa Bart masih hidup. Lefty membawanya kembali ke markas Bart, di mana Danny bertanya kepada Bart apakah dia mengenal ibu Danny.

