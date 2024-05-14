Advertisement
Lesti Kejora dan Rizky Billar Borong Piala Silet Awards 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |09:05 WIB
Lesti Kejora dan Rizky Billar Borong Piala Silet Awards 2024
Lesti Kejora dan Rizky Billar borong piala Silet Awards 2024 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar sukses menjadi pasangan yang memborong Piala Silet Awards 2024 terbanyak.

Pasalnya baik Lesti Kejora maupun Rizky Billar berhasil menjadi pemenang dalam setiap kategori yang telah dinominasikan.

Lesti Kejora memenangkan menjadi pemenang dalam kategori nominasi Aktris Tersilet. Di dalam nominasi tersebut, Lesti Kejora bersaing dengan beberapa aktris bertalenta lain seperti Angela Gilsha, Dannia Salsabilla, Isel Fricella, Laura Moane, dan juga Ochi Rosdiana.

Lesti Kejora dan Rizky Billar Borong Piala Silet Awards 2024

Sedangkan untuk kategori nominasi ‘Aktor Tersilet’ dimenangkan oleh Rizky Billar. Dalam kategori tersebut, Rizky Billar bersaing sengit dengan aktor ternama lain seperti Achmad Megantara, Fadly Faisal, Krisjiana Baharudin, Omar Daniel, dan juga Rendi Jhon.

Bukan cuma itu, pasangan yang telah menikah sejak tahun 2021 itu juga berhasil menyabet kategori nominasi ‘Sinetron Tersilet’ melalui sinetron yang diperankan oleh keduanya yang bertajuk ‘Aku Mencintaimu Karena Allah’.

Kemudian, Lesti Kejora dan Rizky Billar berhasil membawa pulang piala untuk kategori ‘Pasangan Sinetron Tersilet’ melalui peran mereka sebagai Arsy dan Raja dalam sinetron ‘Aku Mencintaimu Karena Allah’.

Prestasi Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam dunia persinetronan Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Terbukti dari keduanya yang berhasil membawa pulang piala dari setiap nominasinya di Silet Award 2024.

Halaman:
1 2
