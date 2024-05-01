Rizky Billar Jadi Produser dan Pemilik Label, Lesti Kejora Mengaku Bangga

JAKARTA - Lesti Kejora mengaku bangga dengan karier suaminya, Rizky Billar. Selain tetap mengasah bakatnya di dunia akting dengan bermain sinetron, kini Billar pun mulai merambah ke dunia musik dan mendirikan sebuah label musik.

Ya, Rizky Billar diketahui membangun sebuah label musik bernama LESLAR Record. Bahkan penyanyi Asila Maisa, menjadi salah satu dari artis yang berada di bawah naungan label mereka.

Asila sendiri bergabung dengan label LESLAR Record dengan merilis sebuah single berjudul Menanti Waktu yang ditulis Rizky Billar.

BACA JUGA: Lesti Kejora Beri Sinyal Nambah Momongan

Sebagai istri, Lesti Kejora pun turut berkomentar soal lagu ciptaan suaminya itu. Ketika pertama mendengar, Lesti mengaku tak bisa menahan air matanya.

Dia pun bangga dengan kesibukan baru suaminya saat ini.

Lesti Kejora bangga Rizky Billar jadi produser musik dan pemilik label (Foto: Instagram/lestikejora)

"Seperti biasa ya aku selalu meneteskan air mata, jadi memang waktu zaman Pedekate udah bilang 'kak nulis dong, atau bikin-bikin lagu' tapi mungkin baru punya kesempatan sekarang jadi ya aku bangga melihat kakak bisa punya kesibukan baru," ucap Lesti Kejora di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Mei 2024.

"Jadi sebenarnya di projek ini tuh benar benar semuanya tuh tangannya kak Billar, pada saat bikin lagu ini, inspirasinya, ilhamnya pada saat di Cianjur," sambung dia.

Billar sendiri mengaku mendapat inspirasi menulis lagu itu ketika berada di sebuah Curug di Cianjur, Jawa Barat.

"Mandangin Curug aja saat itu, sambil bersenandung, terus saya minta Lesti nyanyi, terus dia bilang 'nggak ah kak nanti malah jadi doa," tutur Billar.