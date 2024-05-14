Drama Baru Kang Tae Oh dan Lee Sun Bin Tayang Tahun Depan

Drama baru Kang Tae Oh dan Lee Sun Bin akan tayang di tvN, pada semester I-2025. (Foto: XPN/Hancinema)

SEOUL - Kang Tae Oh bersiap comeback ke layar kaca usai merampungkan wajib militer. Dia akan beradu akting dengan Lee Sun Bin dalam drama baru tvN, Potato Research Institute.

Bergenre komedi romantis, Kang Tae Oh akan berperan sebagai So Baek Ho dalam Potato Research Institute. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria tampan yang sangat berorientasi pada uang dan keuntungan.

Suatu hari, So Baek Ho datang ke lembaga penelitian kentang yang terletak di kaki gunung di mana dia bertemu Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin), peneliti yang sangat tergila-gila dengan kentang.

Dengan pengalaman 12 tahun sebagai peneliti, Mi Kyung kemudian dipercaya menjadi asisten manajer di lembaga tersebut. Kehidupan tenang yang dijalani perempuan itu langsung hilang ketika So Baek Ho datang ke desa mereka.

“Aku sangat senang bisa bermain dalam drama tvN untuk pertama kalinya. Aku antusias menunjukkan sisi lainku sebagai Kim Mi Kyung dalam drama ini kepada penonton,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Selasa (14/5/2024).