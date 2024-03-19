Advertisement
HOT GOSSIP

Kang Tae Oh Digaet Bintangi Drama Potato Research Institute

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |06:00 WIB
Kang Tae Oh Digaet Bintangi Drama <i>Potato Research Institute</i>
Kang Tae Oh digaet bintangi drama Potato Research Institute. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Kang Tae Oh siap kembali berakting selepas merampungkan masa tugasnya di militer. Aktor Extraordinary Attorney Woo tersebut dikabarkan akan membintangi drama Potato Research Institute

Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor, Man of Creation. "Drama tersebut merupakan proyek yang sedang dipertimbangkan Kang Tae Oh dengan positif saat ini," kata agensi itu dikutip dari Soompi, Selasa (19/3/2024). 

Serial Potato Research Institute merupakan drama komedi romantis yang bercerita tentang lembaga riset kentang di pedesaan. Kang Tae Oh digaet berperan sebagai aktor utama yang terlihat sempurna. 

Drama ini merupakan proyek kolaborasi lanjutan dari Kim Ho Soo, penulis skenario di balik drama Rookie Historian Goo Hae Ryung dan sutradara Kang Il Soo. 

Kang Tae Oh digaet bintangi drama Potato Research Institute. (Foto: Singles)

Jika Kang Tae Oh menerima tawaran membintangi Potato Research Institute, ini akan menjadi proyek perdananya setelah menyelesaikan wamil pada 19 Maret mendatang. Drama ini akan tayang di tvN, pada semester II-2024 atau awal tahun 2025.*

(SIS)

