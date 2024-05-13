Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 13 Mei 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |19:15 WIB
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 13 Mei 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 13 Mei 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 13 Mei 2024 berkisah tentang Rani yang menghubungi Irwandi dan mengatakan ayah dari anak yang dikandungnya adalah Rama. 

Irwandi yang terkejut, merasa nyeri hebat pada dadanya. Irwandi yang tidak percaya, menuduh Rani berbohong. Namun perempuan itu mengklaim berani membuktikan perkataannya dengan melakukan tes DNA.

Sambil menahan emosi, Irwandi mengatakan, siap bertanggung jawab pada anak yang dikandung Rani. Namun Rani yang terlanjur sakit hati pada Arsy dan Raja, menolak niat baik Irwandi tersebut. 

Rani bahkan mengungkapkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya kepada Irwandi. Di ujung telepon, pria itu syok berat hingga membuatnya gemetar dan terjatuh di lantai. 

Lalu apa yang akan terjadi dengan Rani selanjutnya? Apakah dia merasa puas dengan perbuatannya atau justru merasa menyesal? Tonton Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Senin (13/5/2024), pukul 19.30 WIB.

Hanya dengan menonton Layar Drama Indonesia setiap hari mulai pukul 14.30 WIB hingga 23.30 WIB, Anda berkesempatan mendapatkan pulsa dari RCTI. Caranya mudah. Anda hanya perlu menscan QR Code yang muncul di layar TV.

Pulsa tersebut berlaku untuk 50 orang pertama di setiap segmen setiap hari. Yuk buruan ikutan dan semoga Anda beruntung mendapatkan pulsa dari RCTI tersebut. Informasi lebih lanjut dapat diikuti di akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

