JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 13 Mei 2024 berkisah tentang Rani yang menghubungi Irwandi dan mengatakan ayah dari anak yang dikandungnya adalah Rama.

Irwandi yang terkejut, merasa nyeri hebat pada dadanya. Irwandi yang tidak percaya, menuduh Rani berbohong. Namun perempuan itu mengklaim berani membuktikan perkataannya dengan melakukan tes DNA.

Sambil menahan emosi, Irwandi mengatakan, siap bertanggung jawab pada anak yang dikandung Rani. Namun Rani yang terlanjur sakit hati pada Arsy dan Raja, menolak niat baik Irwandi tersebut.

Rani bahkan mengungkapkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya kepada Irwandi. Di ujung telepon, pria itu syok berat hingga membuatnya gemetar dan terjatuh di lantai.

Lalu apa yang akan terjadi dengan Rani selanjutnya? Apakah dia merasa puas dengan perbuatannya atau justru merasa menyesal? Tonton Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Senin (13/5/2024), pukul 19.30 WIB.

