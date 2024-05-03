Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 3 Mei 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 3 Mei 2024 bercerita tentang Diaz yang meminta Jack untuk membebaskannya dan berjanji tidak akan melaporkan pria tersebut ke polisi.

Namun jika Jack enggan membebaskannya, Diaz menilai, cepat atau lambat keluarganya akan melapor ke polisi. Dan jika itu terjadi, dia tidak akan membantu pria tersebut. Apalagi kakak iparnya, Raja adalah orang kaya.

Di lain pihak, Renata yang ingin bertemu Iqbal justru melihat Arsy dan Raja keluar dari ruangannya. Perempuan itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk menemui Iqbal dan diam-diam mendengar obrolan mereka.

Raja bertanya, kapan mereka bisa mengetahui hasil pemeriksaan kesuburan. Iqbal menjawab, hasilnya akan keluar dalam 1-2 jam dan akan diantar langsung oleh petugas lab ke ruangannya.

Sambil menunggu hasil lab keluar, Iqbal kemudian mengajak Raja dan Arsy makan siang di kafe. Saat itu, Arsy bertanya apakah Iqbal mengenal Rani? Hal itu karena dia pernah melihat Rani datang ke rumah sakit tempat Iqbal bekerja.

Mendengar pertanyaan Arsy tersebut, Iqbal terlihat kaget. Renata yang masih menguping pembicaraan mereka pun sama kagetnya. Dia khawatir, Iqbal akan buka mulut soal Rani. Namun Iqbal mengaku, tidak mungkin mengingat satu per satu pasiennya.

