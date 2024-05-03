Polisi Terus Buru Pemasok Narkoba untuk Rio Reifan

JAKARTA - Kasus penyalahgunaan narkoba yang kembali menjerat aktor Rio Reifan membuat polisi mulai memburu pemasok barang tersebut ke sang artis. Bahkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi mengatakan jika orang tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pencarian DPO itu dilakukan, hasil keterangan dari Rio Reifan dan penelusuran melalui ponsel milik artis berinisial RR, kini telah dijadikan sebagai barang bukti.

"Dari hasil pendalaman yang dilakukan penyidik bahwa memang RR mendapatkan barang dari seseorang atas nama BD, saat ini menjadi DPO," kata Kombes Pol Syahduddi dalam konferensi pers di kantornya Jumat (3/5/2024).

Syahduddi menerangkan penangkapan Rio Reifan bermula dari sejumlah pengaduan masyarakat, mendapati kabar jika sang artis mengonsumsi barang haram tersebut.

Polisi buru pemasok narkoba untuk Rio Reifan (Foto: MPI)





Penangkapan itu dilakukan pada Jumat, 26 April 2024 malam di kediamannya berada di kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Dalam penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.