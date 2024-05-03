Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Terus Buru Pemasok Narkoba untuk Rio Reifan

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |03:30 WIB
Polisi Terus Buru Pemasok Narkoba untuk Rio Reifan
Polisi buru pemasok narkoba untuk Rio Reifan (Foto: Instagram/rioreifan)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penyalahgunaan narkoba yang kembali menjerat aktor Rio Reifan membuat polisi mulai memburu pemasok barang tersebut ke sang artis. Bahkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi mengatakan jika orang tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pencarian DPO itu dilakukan, hasil keterangan dari Rio Reifan dan penelusuran melalui ponsel milik artis berinisial RR, kini telah dijadikan sebagai barang bukti.

"Dari hasil pendalaman yang dilakukan penyidik bahwa memang RR mendapatkan barang dari seseorang atas nama BD, saat ini menjadi DPO," kata Kombes Pol Syahduddi dalam konferensi pers di kantornya Jumat (3/5/2024).

Syahduddi menerangkan penangkapan Rio Reifan bermula dari sejumlah pengaduan masyarakat, mendapati kabar jika sang artis mengonsumsi barang haram tersebut.

Rio Reifan

Polisi buru pemasok narkoba untuk Rio Reifan (Foto: MPI)


Penangkapan itu dilakukan pada Jumat, 26 April 2024 malam di kediamannya berada di kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Dalam penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003993/rio-reifan-dipastikan-tidak-direhabilitasi-usai-5-kali-terjerat-kasus-narkoba-eQhNcLa3MU.jpg
Rio Reifan Dipastikan Tidak Direhabilitasi Usai 5 Kali Terjerat Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003992/rio-reifan-terancam-12-tahun-penjara-dan-denda-rp1-miliar-terkait-kasus-narkoba-FBZ67JgzW7.jpg
Rio Reifan Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3002108/datang-jenguk-rio-reifan-henny-mona-berharap-mantan-suaminya-direhabilitasi-Goam2HWJoo.jpg
Datang Jenguk Rio Reifan, Henny Mona Berharap Mantan Suaminya Direhabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3002059/terungkap-alasan-rio-reifan-kembali-konsumsi-narkoba-wei0cFkkRQ.jpg
Terungkap, Alasan Rio Reifan Kembali Konsumsi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3002045/jalani-tes-kesehatan-rio-reifan-bungkam-dengan-tangan-terborgol-IzZ6ctnJbz.jpg
Jalani Tes Kesehatan, Rio Reifan Bungkam dengan Tangan Terborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3001925/polisi-masih-telusuri-pemasok-narkoba-untuk-rio-reifan-dTx80BegwU.jpg
Polisi Masih Telusuri Pemasok Narkoba untuk Rio Reifan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement