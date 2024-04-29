Terungkap, Alasan Rio Reifan Kembali Konsumsi Narkoba

JAKARTA - Alasan Rio Reifan kembali mengkonsumsi narkoba untuk kelima kalinya akhirnya terungkap. Polisi menyebut bahwa Rio Reifan memakai narkoba sebagai bentuk khilaf.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Senin (29/4/2024) usai Rio Reifan menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Dia selalu bilang khilaf, tiap tersangka narkotika yang kita lakukan amankan selalu hilang kayak gitu," ungkap AKBP Indrawienny Panjiyoga saat ditemui di kantornya Senin (29/4/2024).

Walaupun mengaku khilaf, Indrawienny menerangkan bahwa setiap kali pihaknya meminta keterangan ke Rio Reifan. Dirinya selalu mengaku menyesal atas kasus menyeretnya.

Terungkap alasan Rio Reifan konsumsi narkoba lagi (Foto: Selvianus/MPI)





Kini, Rio Reifan telah ditetapkan sebagai tersangka pasca tes urine dan pemeriksaan kesehatan.

"Dia selalu bilang khilaf saya menyesal," ucap Indrawienny Panjiyoga menambahkan.

Sementara itu untuk rehabilitasi, Indrawienny menjelaskan kalau urusan itu pihaknya menyerahkan ke Pengadilan, jika kasus penyalahgunaan narkoba naik ke tahap P21.

"Begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama maka kami dari kepolisian melakukan proses penyidikan," jelasnya.