Jalani Tes Kesehatan, Rio Reifan Bungkam dengan Tangan Terborgol

Rio Reifan jalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat, pada 29 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Aktor Rio Reifan menjalani pemeriksaan kesehatan setelah sebelumnya dinyatakan positif narkoba. Dia terlihat menjalani tes didampingi penyidik Polres Metro Jakarta Barat, pada Senin (29/4/2024).

Berdasarkan pantauan Okezone, sang aktor terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.50 WIB. Mengenakan kaus hitam dan celana jeans, dia menyamarkan penampilannya menggunakan topi dan masker hitam.

Aktor 39 tahun itu tampak menunduk dan enggan memberikan pernyataan apapun kepada awak media yang menunggunya di luar ruang pemeriksaan. Dia hanya berjalan kembali masuk ke ruang tahanan dengan tangan terborgol.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes (Pol) M Syahduddi sebelumnya membenarkan penangkapan Rio Reifan terkait penyalahgunaan narkotika. Dia diamankan di kediaman pribadinya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pada 26 April 2024.