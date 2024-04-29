Datang Jenguk Rio Reifan, Henny Mona Berharap Mantan Suaminya Direhabilitasi

JAKARTA - Henny Mona mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk menjenguk mantan suaminya, Rio Reifan. Diketahui, Rio tengah ditahan untuk kelima kalinya, usai terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Jumat, 26 April 2024 malam.

Usai menjenguk, Henny Mona menceritakan kalau ia sempat berbicara dengan Rio Reifan sekaligus memberikan support untuk mantan suaminya tersebut.

"Berbicara ngobrol aja sih dan saya support tadi belum makan terus saya kasih makan gitu aja sih ini obrolan," kata Henny Mona saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Minggu, 28 April 2024 malam.

Disinggung perihal obrolan saat menjenguk Rio Reifan, Henny Mona enggan memberikan komentar. Pasalnya hal tersebut bersifat rahasia antara dirinya dengan Rio Reifan.

"Saya nggak bisa ngomong banyak karena memang perihal - perihal yang nggak bisa diumumkan karena bukan buat publik, saya cuma bisa doa aja supaya bisa direhabilitasi," jelas Henny Mona.

Henny Mona berharap Rio Reifan direhabilitasi (Foto: Instagram/hennymonayr)





Lebih lanjut, Henny Mona mengungkapkan kondisi Rio Reifan pasca ditangkap. Dia mengatakan bahwa Rio mengalami down, apalagi pria 39 tahun itu kembali ditangkap tak lama setelah keluar dari penjara terkait kasus narkoba keempatnya.

"Masih down pasti secara psikolog dia juga baru keluar dan ketangkep juga untuk kelima kalinya pasti penyesalan selalu di belakang mudah-mudahan kita upayakan beliau bisa rehabilitasi kalau masuk ke jeruji lagi kayaknya nggak tepat sih," tutur Henny Mona.

Berdasarkan catatan, Rio Reifan diketahui pernah ditangkap dan ditahan buntut kasus penyalahgunaan narkotika, pertama kali ditangkap pada 2015 silam dan divonis 14 bulan penjara oleh pengadilan.