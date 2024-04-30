Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pernikahan Palsu Bunga Zainal dan Dimas Anggara dalam Series Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:12 WIB
Pernikahan Palsu Bunga Zainal dan Dimas Anggara dalam Series <i>Kartu Keluarga</i>
Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTAVision+ akan menayangkan series keluarga berjudul Kartu Keluarga, pada Mei 2024. Series ini bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang berjuang memberikan pendidikan terbaik untuk putranya, Jarot.

Sayang, rencana Jarot untuk masuk SMP favorit harus terhalang aturan zona. Di tengah keputusasaan tersebut, Sri berkenalan dengan Ambardi (Dimas Anggara) yang berdomisili di kecamatan yang sama dengan SMP incaran Jarot.

Lalu apa yang akan dilakukan Sri? Apakah dia rela melakukan pernikahan palsu dengan Ambardi? Kisah lengkap kedua karakter ini dapat Anda tonton selengkapnya dalam series Kartu Keluarga.

Selain Dimas Anggara dan Bunga Zainal, series yang disutradarai Sukhdev Singh tersebut juga turut dibintangi aktor senior Roy Martin, Tora Sudiro, Oline Mendeng, dan Cindy Nirmala. 

Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

