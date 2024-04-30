Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Sukhdev Singh, Produser dan Sutradara Series Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:37 WIB
Biodata dan Agama Sukhdev Singh, Produser dan Sutradara Series <i>Kartu Keluarga</i>
Biodata dan Agama Sukhdev Singh, produser dan sutradara series Kartu Keluarga. (Foto: Instagram/@sukhdev21apr)
A
A
A

JAKARTA - Sukhdev Singh dikenal sebagai salah satu produser andal dan kenamaan di industri perfilman Tanah Air. Dia telah melahirkan sederet karya fenomenal, seperti ILY from 38.000 FT hingga Magic Hour

Untuk mengenal sosoknya lebih dalam, yuk mengintip biodata dan agama Sukhdev Singh berikut ini.

Sukhdev Singh lahir pada 27 April 1969 dan telah menunjukkan kecintaannya pada dunia film sejak muda. Perjalanan kariernya sebagai produser dan sutradara dimulai ketika dia bergabung dengan Parkit Films & Multivision Plus, pada 1989.

Dia kemudian mendirikan rumah produksi bernama Dharmawangsa Studio Sepuluh, pada 2007. Namun puncak kariernya terjadi di tahun 2010 saat mendirikan dua perusahaan lain, Screenplay Productions dan Screenplay Films.

Tak puas memiliki tiga rumah produksi saja, Sukhdev Singh yang menganut agama Sikh itu kemudian mendirikan Screenmedia Films, pada 2019. Di bawah rumah produksi itu, dia kembali ke layar kaca sebagai produser dan sutradara lewat Kartu Keluarga.

Biodata dan Agama Sukhdev Singh. (Foto: Instagram/@sukhdev21apr)

Di luar kehidupan profesionalnya, Sukhdev Singh diketahui menikah dengan aktris Bunga Zainal, pada 2014. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putra bernama Karan Pradhi Singh dan Harmeel Pradhi Singh.

Meski terpaut 18 tahun, namun Sukhdev dan Bunga membuktikan usia tak menjadi penghalang dalam pernikahan mereka. Pasangan ini masih terlihat harmonis di usia pernikahan mereka yang sudah berjalan 1 dekade. 

Biodata

Nama Lengkap: Sukhdev Singh

Agama: Sikh

Tanggal Lahir/Usia: 21 April 1969/55 Tahun

Istri: Bunga Zainal

Anak: 3 orang

Instagram: @sukhdev21apr

