Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 30 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 30 April 2024 bercerita tentang Iqbal yang menemui Renata dan bertanya alasannya tidak pernah memberi tahu apapun soal Rani dan Raja.

Namun Renata menyangkal prasangka Iqbal. Perempuan itu berdalih bahwa dia baru tahu bahwa Rani adalah pacar Raja, sementara Iqbal merupakan sepupu Raja. Renata kemudian menantang Iqbal untuk memberi tahu semuanya kepada Raja.

Namun Iqbal menolak tantangan Renata tersebut karena dia lebih memikirkan keselamatan Diaz. Sementara itu, Iqbal mendapat petunjuk saat akan menemui Renata di kafe milik Rani. Dia melihat mobil Dimas terparkir di sana.

Diam-diam, Iqbal menyelinap masuk ke kafe dan melihat Dimas sedang ngobrol dengan Renata. Setelah Dimas pergi, Iqbal berusaha menghubungi Renata dan bertanya alasan Dimas menemui dirinya.

Namun Renata lagi-lagi berdalih bahwa Dimas hanya ingin bertanya tentang Rani. Namun Iqbal tidak percaya dengan ucapan Renata. Dia berpikir, bisa saja Dimas terlibat dalam kebohongan Rani.

Iqbal juga curiga bahwa Dimas adalah orang yang menculik Diaz. Akhirnya, Iqbal mengikuti Dimas secara diam-diam. Di perjalanan, Dimas berniat menemui Diaz namun dia menyadari ada yang mengikuti dirinya.

Dimas membuat narasi bahwa dia sempat diculik bersamaan dengan Diaz agar Iqbal tidak curiga. Namun, Dimas berhasil melarikan diri sehingga dia mau menyelamatkan Diaz. Tapi ternyata Diaz sudah tidak ada ditempat.