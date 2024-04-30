Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Bikin Kaget, Usai Nyanyi Lagu Taylor Swift di Tengah Laut Bareng Hiu Paus

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:35 WIB
Prilly Latuconsina Bikin Kaget, Usai Nyanyi Lagu Taylor Swift di Tengah Laut Bareng Hiu Paus
Prilly Latuconsina nyanyi lagu Taylor Swift di tengah laut (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina kembali membuat netizen kagum. Pasalnya melalui akun Instagramnya, bintang film Ku kira kau Rumah itu tampak asyik menyanyikan lagu terbaru milik Taylor Swift, Guilty As Sin, di tengah lautan.

Bukan hanya sekedar berada di tengah lautan sambil membawakan lagu itu. Namun, Prilly terlihat berada di sebuah kano kecil transparan dengan pemandangan laut biru yang dalam.

“Di mana pun dia menulis milikku di paha atasku dalam pikiranku! bisakah kamu membayar terapiku?,” tulis Prilly, dikutip akun TikTok-nya, @prillylatuconsina15.

Video itu memerlihatkan Prilly yang asyik rebahan di kano transparan. Perempuan 27 tahun yang mengenakan kemeja putih dan short pants asyik menyanyikan lagu baru Taylor Swift dengan penuh penghayatan.

Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina nyanyi lagu Taylor Swift di tengah laut (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

Tak sendirian, ada pula seekor hiu paus yang melintas di dekatnya dan berukuran cukup besar. Alih-alih takut, Prilly justru makin enjoy menikmati momen rebahan sambil bernyanyi di tengah lautan lepas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement