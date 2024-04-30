Prilly Latuconsina Bikin Kaget, Usai Nyanyi Lagu Taylor Swift di Tengah Laut Bareng Hiu Paus

Prilly Latuconsina nyanyi lagu Taylor Swift di tengah laut (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

JAKARTA - Prilly Latuconsina kembali membuat netizen kagum. Pasalnya melalui akun Instagramnya, bintang film Ku kira kau Rumah itu tampak asyik menyanyikan lagu terbaru milik Taylor Swift, Guilty As Sin, di tengah lautan.

Bukan hanya sekedar berada di tengah lautan sambil membawakan lagu itu. Namun, Prilly terlihat berada di sebuah kano kecil transparan dengan pemandangan laut biru yang dalam.

“Di mana pun dia menulis milikku di paha atasku dalam pikiranku! bisakah kamu membayar terapiku?,” tulis Prilly, dikutip akun TikTok-nya, @prillylatuconsina15.

Video itu memerlihatkan Prilly yang asyik rebahan di kano transparan. Perempuan 27 tahun yang mengenakan kemeja putih dan short pants asyik menyanyikan lagu baru Taylor Swift dengan penuh penghayatan.

Tak sendirian, ada pula seekor hiu paus yang melintas di dekatnya dan berukuran cukup besar. Alih-alih takut, Prilly justru makin enjoy menikmati momen rebahan sambil bernyanyi di tengah lautan lepas.