Ibnu Jamil Optimis Timnas Indonesia U-23 Bakal Tumbangkan Uzbekistan dan Tembus Olimpiade Paris

JAKARTA - Semifinal Piala Asia U-23 akan mempertemukan Timnas Indonesia U-23 dan Uzbekistan U23. Ajang tersebut akan diselenggarakan secara langsung dari Stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar, malam ini, Senin (29/4/2024)

Meski laga terbilang berat untuk Garuda Muda, Ibnu Jamil sebagai salah satu artis dan pecinta bola meyakini tim besutan Shin Tae-yong bakal memenangi laga ini. Hal itu disampaikan Ibnu Jamil dalam akun instagram miliknya @ibnujamilo.

"Bismillah selangkah lagi, tembus olimpiade Sikat Uzbek Jon!!! feeling gw Uzbek akan merasakan memungut bola dari gawangnya sendiri untuk pertama kalinya," tulis Ibnu Jamil dalam akun instagram miliknya.

Selain itu, suami Ririn Ekawati ini juga memprediksi Timnas Indonesia U-23 bakal menang melawan Uzbekistan dengan skor tipis.

Ibnu Jamil optimis Timnas Indonesia U-23 akan tumbangkan Uzbekistan (Foto: Instagram/ibnujamilo)

"Skor tipis kayaknya nih," ucap Ibnu Jamil menambahkan.