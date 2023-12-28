Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tips Nonton Bola Bareng Teman, Anti Ngelag dan Nggak Pake Ribet!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:30 WIB
Tips Nonton Bola Bareng Teman, Anti Ngelag dan Nggak Pake Ribet!
Tips Menonton Bola AladinMall (Foto: ist)
JAKARTA - Biar makin seru, ikuti tips nonton bola bareng teman  berikut ini. Sebelum nonton bareng, lakukan sejumlah persiapan seperti koneksi internet, aplikasi streaming, hingga ruangan tempat menonton.

Ya, nonton bareng siaran langsung sepak bola bersama teman atau keluarga menjadi pengalaman yang mengasyikan, terutama jika tim favorit bermain. Sediakan camilan dan minuman sehingga tidak kelaparan saat nonton bola bareng.

Tips Nonton Bola Bareng Teman

Tips Nonton Bola Bareng Teman, Anti Ngelag dan Nggak Pake Ribet!

1. Siapkan Ruangan untuk Menonton

Persiapan pertama untuk nonton bola bareng teman adalah menyiapkan ruangan yang luas. Jangan lupa sediakan karpet lebar, bantal dan selimut. Sediakan juga kipas angin atau pendingin ruangan agar Anda tak mengalami rasa gerah selama pertandingan berlangsung.

Telusuri berita celebrity lainnya
