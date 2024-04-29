Selebgram Bro Jabro Meninggal Dunia Hari Ini

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan. Selebgram Dhanar Jabro Febriansah alias Bro Jabro meninggal dunia pada hari ini, Senin (29/4/2024).

Kabar meninggalnya Bro Jabro pertama kali diketahui dari unggahan komedian Dono Pradana, yang merupakan rekan dari sang selebgram. Dalam unggahannya, Dono mengunggah foto bersama Bro Jabro semasa hidup sekaligus menuliskan pesan belasungkawa.

Dono mengaku kaget mendengar kabar kepergian rekannya itu. Terlebih, sudah cukup lama keduanya tak berjumpa.

"Innalillahi Jabs, kaget aku krungu kabar awakmu meninggal dunia. Sepurane seng uwakeh yo awakdewe jarang ketemu, seng tenang yo melipku. (Kaget mendengar kabarmu meninggal dunia. Mohon maaf kita jarang bertemu, yang tenang)," tulis Dono di Instagram Story akun pribadinya, @donopradana Senin (29/4/2024).

Bro Jabro meninggal dunia (Foto: Instagram/brojabrooo)

Selain Dono, artis Shandy Purnamasari juga membagikan kabar kepergian Bro Jabro. Dia mengunggah ulang unggahan yang berisi informasi soal kepergian Bro Japro sekaligus mengirimkan Al Fatihah untuk almarhum.