Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selebgram Bro Jabro Meninggal Dunia Hari Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:14 WIB
Selebgram Bro Jabro Meninggal Dunia Hari Ini
Bro Jabro meninggal dunia (Foto: Instagram/brojabrooo)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan. Selebgram Dhanar Jabro Febriansah alias Bro Jabro meninggal dunia pada hari ini, Senin (29/4/2024).

Kabar meninggalnya Bro Jabro pertama kali diketahui dari unggahan komedian Dono Pradana, yang merupakan rekan dari sang selebgram. Dalam unggahannya, Dono mengunggah foto bersama Bro Jabro semasa hidup sekaligus menuliskan pesan belasungkawa.

Dono mengaku kaget mendengar kabar kepergian rekannya itu. Terlebih, sudah cukup lama keduanya tak berjumpa.

"Innalillahi Jabs, kaget aku krungu kabar awakmu meninggal dunia. Sepurane seng uwakeh yo awakdewe jarang ketemu, seng tenang yo melipku. (Kaget mendengar kabarmu meninggal dunia. Mohon maaf kita jarang bertemu, yang tenang)," tulis Dono di Instagram Story akun pribadinya, @donopradana Senin (29/4/2024).

Selebgram Brojabro

Bro Jabro meninggal dunia (Foto: Instagram/brojabrooo)

Selain Dono, artis Shandy Purnamasari juga membagikan kabar kepergian Bro Jabro. Dia mengunggah ulang unggahan yang berisi informasi soal kepergian Bro Japro sekaligus mengirimkan Al Fatihah untuk almarhum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178138/na_daehoon_dan_jule-I4oN_large.jpg
Curhat Na Daehoon usai Diselingkuhi Julia Prastini: Alhamdulillah, Saya Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement