Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Postingan Terakhir Rio Reifan Sebelum Vakum Lama dan Kembali Ditangkap Kasus Narkoba

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:40 WIB
Postingan Terakhir Rio Reifan Sebelum Vakum Lama dan Kembali Ditangkap Kasus Narkoba
Postingan Rio Reifan sebelum vakum dan ditangkap terkait kasus narkoba (Foto: Instagram/rioreifan)
A
A
A

JAKARTA - Rio Reifan kembali dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba (satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat. Dia diamankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, pada Jumat, 26 April 2024 malam.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes (Pol) M Syahduddi membenarkan penangkapan Rio Reifan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika.

"(Penangkapan Rio Reifan terkait kasus narkoba) Benar ditangkap di daerah Jakarta Timur," ujar Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi Minggu (28/4/2024).

Dari penangkapan itu, polisi langsung melakukan tes urine dan hasilnya Rio Reifan positif narkoba jenis sabu. Oleh sebab itu kini mantan suami Henny Mona itu langsung ditahan di Polres Metro Jakarta Barat.

Rio Reifan

Postingan Rio Reifan sebelum vakum dan ditangkap terkait kasus narkoba (Foto: Instagram/rioreifan)

"Iya (hasil tes urine) positif. Narkoba sabu," ucap Syahduddi menambahkan.

Pasca-ramai diberitakan penangkapan, MNC Portal Indonesia (MPI) mencoba melakukan penelusuran di akun Instagram milik Rio Reifan @rioreifan. Rupanya aktor peran ini sudah tak aktif lagi di Instagram sejak 3 tahun lalu.

Bahkan dalam postingan terakhir, Rio Reifan sedang berfoto dengan sejumlah orang tampil memakai setelan batik, usai melakukan sebuah konferensi pers bersama awak media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004128/polisi-terus-buru-pemasok-narkoba-untuk-rio-reifan-JLri7lRLqA.jpg
Polisi Terus Buru Pemasok Narkoba untuk Rio Reifan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003993/rio-reifan-dipastikan-tidak-direhabilitasi-usai-5-kali-terjerat-kasus-narkoba-eQhNcLa3MU.jpg
Rio Reifan Dipastikan Tidak Direhabilitasi Usai 5 Kali Terjerat Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003992/rio-reifan-terancam-12-tahun-penjara-dan-denda-rp1-miliar-terkait-kasus-narkoba-FBZ67JgzW7.jpg
Rio Reifan Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3002108/datang-jenguk-rio-reifan-henny-mona-berharap-mantan-suaminya-direhabilitasi-Goam2HWJoo.jpg
Datang Jenguk Rio Reifan, Henny Mona Berharap Mantan Suaminya Direhabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3002059/terungkap-alasan-rio-reifan-kembali-konsumsi-narkoba-wei0cFkkRQ.jpg
Terungkap, Alasan Rio Reifan Kembali Konsumsi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/33/3002045/jalani-tes-kesehatan-rio-reifan-bungkam-dengan-tangan-terborgol-IzZ6ctnJbz.jpg
Jalani Tes Kesehatan, Rio Reifan Bungkam dengan Tangan Terborgol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement