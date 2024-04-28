Postingan Terakhir Rio Reifan Sebelum Vakum Lama dan Kembali Ditangkap Kasus Narkoba

Postingan Rio Reifan sebelum vakum dan ditangkap terkait kasus narkoba (Foto: Instagram/rioreifan)

JAKARTA - Rio Reifan kembali dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba (satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat. Dia diamankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, pada Jumat, 26 April 2024 malam.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes (Pol) M Syahduddi membenarkan penangkapan Rio Reifan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika.

"(Penangkapan Rio Reifan terkait kasus narkoba) Benar ditangkap di daerah Jakarta Timur," ujar Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi Minggu (28/4/2024).

Dari penangkapan itu, polisi langsung melakukan tes urine dan hasilnya Rio Reifan positif narkoba jenis sabu. Oleh sebab itu kini mantan suami Henny Mona itu langsung ditahan di Polres Metro Jakarta Barat.

"Iya (hasil tes urine) positif. Narkoba sabu," ucap Syahduddi menambahkan.

Pasca-ramai diberitakan penangkapan, MNC Portal Indonesia (MPI) mencoba melakukan penelusuran di akun Instagram milik Rio Reifan @rioreifan. Rupanya aktor peran ini sudah tak aktif lagi di Instagram sejak 3 tahun lalu.

Bahkan dalam postingan terakhir, Rio Reifan sedang berfoto dengan sejumlah orang tampil memakai setelan batik, usai melakukan sebuah konferensi pers bersama awak media.