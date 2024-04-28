Biodata dan Agama Rio Reifan, Aktor yang Terlibat Kasus Narkoba 5 Kali

JAKARTA - Biodata dan agama Rio Reifan banyak dicari masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan dirinya yang kembali diamankan terkait kasus narkoba untuk kelima kalinya pada Jumat, 26 April 2024 malam.

Dari penangkapan tersebut, hasil tes urine Rio lagi-lagi positif mengandung narkoba. Bahkan polisi juga turut menyita barang bukti berupa sabu, pil ekstasi dan juga obat keras dari tangan Rio Reifan.

Rio Reifan merupakan seorang artis tanah air yang sudah malang melintang di industri hiburan sejak 2005. Ia mengawali kariernya sebagai model, sebelum akhirnya merambah ke dunia seni peran.

Di awal kemunculannya, pria beragama Islam ini sempat bermain dalam sinetron Big is Beautiful sebagai remaja bernama Glassio di 2005. Setelahnya, ia sempat bermain dalam berbagai sinetron seperti Wulan, Benci Bilang Cinta, hingga Tukang Bubur Naik Haji the Series.

Biodata dan Agama Rio Reifan (Foto: Instagram/rioreifan)





Pertama kali Rio tersandung narkoba adalah pada 8 Januari 2015. Kala itu, dia ditangkap di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan saat bertransaksi dengan bandar narkoba.

Dia pun divonis hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan bebas pada 2016. Tak lama menghirup udara bebas, ia kembali ditangkap karena narkotika di tahun 2017 dan dibebaskan di 2018.

BACA JUGA: Rio Reifan Kembali Ditangkap Kasus Narkoba untuk Kelima Kalinya

Kemudian Rio sempat menikah dengan seorang wanita bernama Henny Mona di 2018, tak lama setelah bebas dari penjara. Sayangnya, pernikahannya dengan Henny hanya bertahan selama kurang lebih tiga tahun dan tak dikaruniai momongan.

Rio kembali bikin heboh publik lantaran ditangkap kembali pada 13 Agustus 2019 di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengamankan sabu seberat 0,0129 gram.