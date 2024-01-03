Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Omar Daniel Antusias di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Rela Cukur Rambut dan Brewok

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |05:58 WIB
Omar Daniel Antusias di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Rela Cukur Rambut dan Brewok
Omar Daniel syuting sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji (Foto: IG Omar)
DEPOK - Aktor Omar Daniel dipercaya memerankan karakter utama bernama Syamsul dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji yang disutradarai Yogi Yose.

Omar mengaku sangat antusias ketika mendapat tawaran syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Bahkan, dia pun bersyukur sinetron ini tayang dalam waktu dekat.

"Bersyukur banget pastinya happy, ini diluar dugaan kita juga karena kita pikir bakal tayang entah kapan dan ini terbilang cepat gitu, jadi berterimakasih sekali dan berdoa yang terbaik buat hasilnya," ujar Omar Daniel dalam acara syukuran Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Kawasan Cilodong, Depok, Selasa 2 Januari 2024.

Omar Daniel Antusias di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Rela Cukur Rambut dan Brewok

Omar lalu menjelaskan karakter Syamsul yang ia perankan. Dia mengaku optimis karakter Syamsul bisa memberi dampak positif kepada masyarakat.

"Di sini aku berperan sebagai Syamsul dia itu pemuda di sebuah desa lah, semua yang dilakukan itu positif, dia anak yang sabar, dia sangat cinta ibunya, dia rela melakukan apapun demi bisa membahagiakan ibunya, dan bermanfaat bagi orang lain," jelas Omar.

Demi pendalaman karakter, pria 28 tahun itu juga rela memotong rambut dan brewoknya.

"Kalau spesifik sih nggak ada cuma memang kalau lihat di episode 1 agak berberewok, rambutnya agak panjang nah di episode selanjutnya pengennya karakter Syamsul lebih rapih, rambutnya dipendekin, brewoknya dihilangkan," paparnya.

