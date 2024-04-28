Sinopsis Film Challengers yang Dibintangi Zendaya dan Viral di TikTok

JAKARTA - Sinopsis film Challengers akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Challengers jadi salah satu yang lagi viral dan kerap dibahas di TikTok.

Film karya sutradara Luca Guadagnino ini dibintangi aktris cantik, Zendaya dan aktor lainnya seperti Mike Faist dan Josh O’Connor.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 87% dari 230 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 8/10.

Sinopsis Film Challengers

Film ini juga menarik perhatian penonton karena jalan ceritanya yang cukup segar. Challengers mengisahkan cinta segitiga dengan latar dunia tenis.

Selain itu, ada pula adegan panas yang dilakukan Zendaya di film ini. Momentum itu semakin membuat penonton penasaran dan mengulas film bergenre drama komedi itu.

Film ini menceritakan seorang mantan pemain tenis, Tashi (Zendaya) yang beralih profesi menjadi pelatih bersama sang suami, Art (Mike Faist).

Art sendiri merupakan seorang atlet namun selalu mengalami kekalahan beruntun. Tashi pun berjuang meningkatkan kepercayaan diri Art agar menjadi sang juara.

Di tengah momen itu, Art harus menghadapi mantan sahabat dan juga bekas pacar Tashi, Patrick (Josh O’Conner).