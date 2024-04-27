Sinopsis Film Stronger, Kisah Nyata Korban Teror Boston

JAKARTA - Sinopsis film Stronger akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Stronger adalah sebuah film drama biografi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh David Gordon Green dan ditulis oleh John Pollono, berdasarkan memoar dengan judul yang sama karya Jeff Bauman dan Bret Witter.

Film ini menceritakan Bauman, yang kehilangan kedua kakinya dalam pemboman Maraton Boston dan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai Bauman, dengan Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Carlos Sanz, dan Clancy Brown dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 91% berdasarkan 196 ulasan, dengan rating rata-rata 7,3/10.

Sinopsis Film Stronger

Jeff Bauman adalah seorang penduduk asli Boston yang berniat baik tetapi kurang sukses yang bekerja di toko roti di Costco dan tinggal di apartemen dua kamar kecil bersama ibunya yang alkoholik, Patty. Suatu hari di bar lokal, Jeff bertemu dengan mantan pacarnya, Erin, yang tertarik pada kebaikannya dan pesonanya, tetapi merasa frustrasi oleh kurangnya komitmen dari Jeff.

Setelah mengetahui bahwa Erin akan berlari di Maraton Boston 2013 untuk mengumpulkan uang bagi rumah sakit tempatnya bekerja, Jeff meminta setiap pengunjung di bar untuk menyumbangkan dan kemudian berjanji pada Erin bahwa dia akan menunggu di garis finish dengan sebuah spanduk besar.

Pada hari Maraton, Jeff berusaha keras untuk sampai di garis finish tepat waktu, tetapi dia mencapainya sebelum Erin. Saat Erin mendekati garis finish, sebuah bom meledak tepat di tempat Jeff berdiri. Setelah dibawa ke rumah sakit dengan cepat, kedua kakinya amputasi di atas lutut. Saat dia sadar kembali, Jeff memberitahu saudaranya bahwa dia melihat pelaku bom sebelum ledakan terjadi. Patty menelepon FBI, di mana Jeff dapat memberikan deskripsi Tamerlan Tsarnaev. Otoritas lokal menangkap Dzhokhar Tsarnaev beberapa hari kemudian, dan Jeff dihormati sebagai pahlawan.

Jeff berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kondisinya yang baru, serta ketenarannya yang baru ditemukan. Patty mengatur beberapa wawancara dan terus-menerus mengelilingi Jeff dengan reporter berita selama sesi rehabilitasi, yang ditentang oleh Erin, yang sejak itu memulai kembali hubungannya dengan Jeff. Jeff dan keluarganya diundang oleh Boston Bruins untuk Game 2 babak pertama Playoff Piala Stanley melawan Chicago Blackhawks.

Organisasi Bruins meminta Jeff untuk mengibarkan bendera selama upacara pembukaan pertandingan. Kerumunan di TD Garden memicu flashback traumatis bagi Jeff, dan dia pingsan di lift. Erin menghiburnya dan menegaskan agar dia berbicara dengan keluarganya tentang kerapuhan keadaan mentalnya dan dampak paparan barunya terhadap itu. Kemudian malam itu, mereka bercinta untuk pertama kalinya sejak cedera Jeff.