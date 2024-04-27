Dimas Anggara Jadi Suami Bunga Zainal di Series Kartu Keluarga, Nantikan di Vision+

JAKARTA – Dua aktor ternama Indonesia, Bunga Zainal dan Dimas Anggara akan beradu akting dalam series drama komedi keluarga terbaru berjudul Kartu Keluarga yang akan segera tayang di Vision+.

Series yang merupakan garapan Screenmedia Films ini akan berkisah tentang perjuangan Sri Widuri, seorang single mother yang terpaksa harus terlibat dalam pernikahan palsu dengan Ambardi demi mendapatkan Kartu Keluarga baru. Pernikahan palsu dilakukan untuk mendaftarkan anak mereka ke SMP favorit di zona berbeda.

Bunga Zainal sendiri akan memerankan Sri Widuri, sedangkan Dimas Anggara memerankan karakter Ambardi. Bunga Zainal dan Dimas Anggara akan terjebak dalam pernikahan palsu yang membawa ke dalam lika liku kehidupan rumah tangga dan harus beradaptasi dengan keluarga baru.

Bunga Zainal dan Dimas Anggara sebelumnya pernah beradu akting dalam film layar lebar. Pertemuan kembali mereka di Kartu Keluarga diharapkan menjadi angin segar bagi para penggemar yang rindu keduanya tampil di layar kaca.

Kartu Keluarga tidak hanya menyajikan cerita yang fresh dan menarik, tetapi juga dikemas dengan humor yang segar dan menghibur. Komedi yang disajikan ringan dan memiliki pesan moral yang kuat.

Kartu Keluarga akan segera hadir di Vision+. Nantikan informasi lebih lanjut mengenai tanggal rilis dan trailer resminya segera!