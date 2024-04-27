Viral Chandrika Chika Kibas Rambut saat di Kantor Polisi, Netizen : Malah Tebar Pesona!

Chandrika Chika kibas rambut di kantor polisi (Foto: IG Chika)

JAKARTA - Chandrika Chika belakangan kembali menjadi bulan-bulanan netizen pasca ditangkap terkait kasus narkoba.

Pasalnya, gerak-gerik Chandrika Chika pada saat berada di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, justru terlihat dan terkesan sangat santai.

Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan salah satunya diunggah di akun Instagram @lambegosiip.

BACA JUGA: Polisi Bahas Kemungkinan Chandrika Chika Dkk Direhabilitasi

Dalam video tersebut, terlihat di mana Chandrika Chika bersama rekan-rekannya tampak memakai baju tahanan berwarna oranye.

Namun, dalam video singkat tersebut, mantan kekasih Thariq Halilintar itu justru terlihat santai berjalan sambil memainkan rambut panjangnya.

Ia bahkan terlihat percaya diri berdiri di barisan paling depan dan tak lagi menutupi wajahnya seperti pada momen pertama kali ia ditangkap oleh pihak kepolisian.

Chandrika Chika dan kelima rekannya juga tampak keluar dengan kondisi tangan di borgol. Namun, ia tampak memainkan rambutnya dengan tangan kirinya.

Namun, saat tiba di luar gedung, ia mulai menutupi wajahnya dari awak media. Langkahnya pun terlihat lebih cepat untuk menghindari mereka.

Sontak video yang menampilkan tingkah Chandrika Chika yang tampak terkesan santai itu banjir komentar dari netizen.

BACA JUGA: