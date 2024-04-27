Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral Chandrika Chika Kibas Rambut saat di Kantor Polisi, Netizen : Malah Tebar Pesona!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:01 WIB
Viral Chandrika Chika Kibas Rambut saat di Kantor Polisi, Netizen : Malah Tebar Pesona!
Chandrika Chika kibas rambut di kantor polisi (Foto: IG Chika)
A
A
A

JAKARTA - Chandrika Chika belakangan kembali menjadi bulan-bulanan netizen pasca ditangkap terkait kasus narkoba.

Pasalnya, gerak-gerik Chandrika Chika pada saat berada di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, justru terlihat dan terkesan sangat santai.

Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan salah satunya diunggah di akun Instagram @lambegosiip.

Viral Chandrika Chika Kibas Rambut saat di Kantor Polisi, Netizen : Malah Tebar Pesona!

Dalam video tersebut, terlihat di mana Chandrika Chika bersama rekan-rekannya tampak memakai baju tahanan berwarna oranye.

Namun, dalam video singkat tersebut, mantan kekasih Thariq Halilintar itu justru terlihat santai berjalan sambil memainkan rambut panjangnya.

Ia bahkan terlihat percaya diri berdiri di barisan paling depan dan tak lagi menutupi wajahnya seperti pada momen pertama kali ia ditangkap oleh pihak kepolisian.

Chandrika Chika dan kelima rekannya juga tampak keluar dengan kondisi tangan di borgol. Namun, ia tampak memainkan rambutnya dengan tangan kirinya.

Namun, saat tiba di luar gedung, ia mulai menutupi wajahnya dari awak media. Langkahnya pun terlihat lebih cepat untuk menghindari mereka.

Sontak video yang menampilkan tingkah Chandrika Chika yang tampak terkesan santai itu banjir komentar dari netizen.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement