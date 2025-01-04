Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |18:12 WIB
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali (Foto: IG Chika)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Yuliana Byun (YB), korban dugaan kekerasan oleh selebgram Chandrika Chika, mengungkap fakta baru dalam kasus yang tengah ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Faisal Reza, kuasa hukum YB, menyatakan bahwa kliennya dan Chika sebenarnya saling mengenal.

Dalam keterangannya kepada media, Faisal memaparkan hubungan kedekatan antara Chika dan YB. Bahkan, keduanya diketahui sering bertemu untuk nongkrong bersama.

“Klien saya dan Chika saling mengenal. Mereka pernah sering jalan bareng, bahkan sempat liburan bersama ke Bali selama seminggu sebelum laporan dugaan penganiayaan ini muncul,” ujar Faisal Reza saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali

Faisal juga menjelaskan bahwa YB pernah berkunjung ke rumah Chika di Depok. Orang tua Chika membenarkan kedatangan YB tersebut.
“YB pernah datang ke rumah Chika di Depok, dan itu dikonfirmasi oleh orang tua Chika sendiri. Saya juga memastikan hal itu kepada YB, dan dia mengakuinya,” tambah Faisal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097398/chandrika_chika-D1dg_large.jpg
Polisi Sebut Korban Penganiayaan Chandrika Chika Masih Menahan Sakit saat Diperiksa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement