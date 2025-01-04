Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali

JAKARTA - Kuasa hukum Yuliana Byun (YB), korban dugaan kekerasan oleh selebgram Chandrika Chika, mengungkap fakta baru dalam kasus yang tengah ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Faisal Reza, kuasa hukum YB, menyatakan bahwa kliennya dan Chika sebenarnya saling mengenal.

Dalam keterangannya kepada media, Faisal memaparkan hubungan kedekatan antara Chika dan YB. Bahkan, keduanya diketahui sering bertemu untuk nongkrong bersama.

“Klien saya dan Chika saling mengenal. Mereka pernah sering jalan bareng, bahkan sempat liburan bersama ke Bali selama seminggu sebelum laporan dugaan penganiayaan ini muncul,” ujar Faisal Reza saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Faisal juga menjelaskan bahwa YB pernah berkunjung ke rumah Chika di Depok. Orang tua Chika membenarkan kedatangan YB tersebut.

“YB pernah datang ke rumah Chika di Depok, dan itu dikonfirmasi oleh orang tua Chika sendiri. Saya juga memastikan hal itu kepada YB, dan dia mengakuinya,” tambah Faisal.