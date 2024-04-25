Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Bahas Kemungkinan Chandrika Chika Dkk Direhabilitasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |17:00 WIB
Polisi Bahas Kemungkinan Chandrika Chika Dkk Direhabilitasi
Chandrika Chika soal kemungkinan rehabilitasi (Foto: IG Chika)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat selebgram Chandrika Chika dan lima tersangka lain masih diusut Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan.

Ditemui di kantornya, Kamis (25/4/2024), Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reska Anugerah membahas kemungkinan para tersangka di rehabilitasi.

"Iya perlu kami sampaikan berdasarkan penyidikan kita bahwa keenam tersangka itu ada indikasi berkaitan dengan jaringan kategori pecandu atau pengguna," kata Reksa Anugrah.

Polisi Bahas Kemungkinan Chandrika Chika Dkk Direhabilitasi

Reksa juga menyebut jika pihak keluarga Chika sudah melayangkan permohonan rehabilitasi sang anak.

Menanggapi hal itu, Reksa menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan guna proses assessment.

"Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan paketan dengan permohonan rehabilitasi jadi kita juga sudah bersurat ke BNN untuk assesment dibawah naungan BNN Kota Jakarta Selatan. Assessment dulu. Untuk hasilnya nanti kita akan bicara lagi," tandasnya.

Seperti diketahui, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan kembali mengungkap kasus narkoba di kalangan figur publik.

Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah menyebut ada enam pelaku dari penangkapan kasus narkoba ini salah satunya selebgram Chandrika Chika alias CK (20).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement