Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |18:03 WIB
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam (Foto: IG Chandrika Chika)
A
A
A

JAKARTA - Yuliana Byun (YB), korban dugaan kekerasan oleh selebgram Chandrika Chika, masih menjalani masa pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu. Hingga kini, Yuliana belum menjalani operasi atau tindakan medis lainnya yang lebih spesifik.

Kuasa hukum Yuliana, Andi Bashar, mengungkapkan bahwa proses pemulihan kliennya diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama, yakni sekitar empat hingga enam bulan.

"(YB) masih dalam proses pemulihan. Rekan-rekan tahu sendiri, kalau tulang patah itu pasti terasa nyeri, terutama pada malam hari. Apalagi belum ada tindakan medis yang spesifik seperti operasi," ujar Andi Bashar saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (3/1/2024).

Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam

Andi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat bertemu dengan ayah Chandrika Chika beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta agar keluarga Chika turut membantu proses pemulihan Yuliana.

"Saya sarankan agar mereka membantu bagaimana YB bisa pulih kembali. Tapi memang pemulihan tulang patah itu tidak mudah dan membutuhkan waktu lama, bisa empat hingga enam bulan. Saya sendiri pernah mengalami hal serupa," jelas Andi.

Terkait proses hukum yang masih berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan, Andi menyebut hal ini juga atas permintaan ayah Chika. Menurutnya, ayah Chika ingin anaknya belajar dari kejadian ini agar tidak mengulanginya di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097398/chandrika_chika-D1dg_large.jpg
Polisi Sebut Korban Penganiayaan Chandrika Chika Masih Menahan Sakit saat Diperiksa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement