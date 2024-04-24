Aurel Hermansyah Beberkan Sifat Asli Chandrika Chika Sebelum Tersandung Kasus Narkoba

JAKARTA - Chandrika Chika kembali menjadi perbincangan netizen. Bukan karena prestasi, Chika kini menjadi pusat perhatian karena kasus narkoba.

Ia bersama lima temannya ditangkap karena kedapatan konsumsi narkoba jenis ganja cair.

Sebelum penangkapan, Aurel Hermansyah sempat membeberkan sifat asli Candrika Chika. Menurut istri Atta Halilintar itu, Chika sering menunjukkan sikap yang baik.

"Aku kenal Chandrika itu impresinya baik," kata Aurel Hermansyah di YouTube.

"Chika itu orangnya care (perhatian) dan suka sama anak kecil," sambung Aurel.

Seperti diketahui, Chika ditangkap di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Chika tentunya tak sendiri. Dia diamankan bersama lima orang temannya yang semuanya positif menggunakan narkoba.

"Di TKP ditemukan enam orang inisial AT, 24 tahun, perempuan; NJ, 22 tahun, perempuan; AMO, 22 tahun, laki-laki; CK, 20 tahun, perempuan; BB, 25 tahun, laki-laki; HJ, 27 tahun, laki-laki," kata Wakasat Resnarkoba AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan

