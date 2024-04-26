Sinopsis Film Beirut, Konflik Panas di Lebanon

JAKARTA - Sinopsis film Beirut akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Beirut, juga dikenal sebagai The Negotiator di Inggris Raya, adalah film thriller politik Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Brad Anderson dan ditulis oleh Tony Gilroy.

Difilmkan pada tahun 1982 selama Perang Saudara Lebanon, film ini dibintangi oleh Jon Hamm sebagai Mason Skiles, seorang mantan diplomat AS yang kembali bertugas di Beirut untuk menyelamatkan seorang kolega dari kelompok yang bertanggung jawab atas kematian keluarga Skiles. Rosamund Pike, Dean Norris, Shea Whigham, Larry Pine, dan Mark Pellegrino juga membintangi film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 82% berdasarkan 132 ulasan, dan rating rata-rata 6,7/10.

Sinopsis Film Beirut

Pada tahun 1972, Mason Skiles adalah seorang diplomat AS di Lebanon yang tinggal di Beirut dengan istri Lebanon-nya, Nadia. Mereka baru saja mulai merawat Karim, seorang bocah Palestina berusia 13 tahun yang mengaku tidak memiliki keluarga. Saat mengadakan pesta, Skiles dihadapkan oleh temannya, Pejabat CIA Cal Riley, yang ingin memeriksa Karim karena saudara Karim, Rafid Abu Rajal, telah dikaitkan dengan pembantaian Munich 1972. Pesta tersebut tiba-tiba diserang oleh Rafid dan kelompoknya, yang menculik Karim; dalam baku tembak yang terjadi, Nadia tewas.

Sepuluh tahun kemudian, Skiles telah menjadi seorang alkoholik dan bekerja sebagai arbitrator tenaga kerja mandiri di New England. Saat berjuang untuk menjaga firma kecilnya tetap bertahan, ia approached oleh Sully, seorang klien lama, atas nama pemerintah AS. Sully mengungkapkan bahwa Skiles diminta untuk 'kuliah akademis' di Lebanon, dan memberinya uang, tiket pesawat, dan paspor. Skiles awalnya menolak tapi memutuskan untuk pergi ke Beirut. Dia bertemu dengan Bernard, seorang pihak yang mengurus segala urusan di tempat, dan beberapa pejabat pemerintah, termasuk Pejabat CIA Donald Gaines, Pejabat CIA Sandy Crowder, Kolonel Gary Ruzak dari Dewan Keamanan Nasional, dan Duta Besar Frank Whalen, dan mengetahui bahwa Cal Riley baru saja diculik di Lebanon. Para penculik secara khusus meminta Skiles sebagai negosiator.

Kelompok tersebut bertemu dengan para penculik dan menemukan bahwa Karim kini memimpin organisasi tersebut. Karim menuntut pembebasan saudaranya sebagai imbalan atas Riley, meskipun Amerika protes bahwa mereka tidak memiliki Rafid dalam tahanan. Skiles curiga bahwa Israel yang memegang Rafid, dan pergi dengan Ruzak untuk memastikan pembebasannya. Israel mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki Rafid, dan Skiles kembali ke Beirut untuk bertemu dengan Alice, istri Riley. Alice menyalahkan Skiles atas penculikan Riley, percaya bahwa Riley tetap tinggal di Lebanon karena rasa bersalahnya atas kematian Nadia.